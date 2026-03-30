Fallece el papá de Curvy Zelma, habitante de “La Casa de los Famosos 6”

Hoy por la mañana, el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó a través de su programa “Sale el Sol” el fallecimiento de Abraham Cherem Kanan, padre de Curvy Zelma, participante de “La Casa de los Famosos 6“.

Desde temprano la producción llamó a Curvy Zelma al confesionario para comunicarle la noticia. Está en manos de la participante decidir salir o continuar dentro de la competencia.

En confidencia con Laura Zapata, conmocionada por la noticia y visiblemente quebrantada, Curvy lamentó la muerte de su padre. Hablo de su infancia y de cómo Kanan no fue un padre presente y que fueron las drogas las que terminaron por arrebatarle la vida, tras una larga lucha contra las adicciones.

Habló con sentimiento sobre cómo este no fue un padre presente. Que su hermana y ella vivieron su abandono tras el fallecimiento de su hermano menor, quien perdió la vida tras días de nacido por complicaciones cardíacas.

Según Curvy le ha explicado a Laura Zapata y al resto de sus compañeros, su padre ya fue enterrado, según le fue informado. Comenta que todo esto se debe a que su religión es diferente.

Independientemente de las formas o las decisiones que tome su familia con respecto a este hecho, al escucharla, posiblemente muchas personas puedan entender su sentir y pensar, porque el tema de las adicciones sí es algo que se vive en familias de todos los estratos sociales.

Por otra parte, ella explica perfectamente cómo su familia se rompió después de un hecho trágico y por las adicciones de su padre. Las personas que dentro del hogar atraviesan este tipo de problemas colocan su adicción por encima de los lazos familiares.

En las redes sociales, lamentablemente, hay reacciones divididas. Muchas personas, incluso creadores de contenido, se burlan del dolor de Curvy alegando que ella lo único que está haciendo es show y victimizándose en su dolor.

La falta de humanidad ante el dolor de otro por una situación que atraviesa en este preciso momento es un reflejo claro de los problemas que enfrentamos como sociedad. Estos problemas se manifiestan en este programa a través de las reacciones de cierto público en las redes sociales.

Curvy ha decidido quedarse en la competencia, y su decisión se respeta sobre todo porque sus circunstancias familiares la llevarán a vivir un duelo diferente al que cualquiera, en situaciones diversas, podría tomar o considerar. El duelo es personal, así como la relación que ella vivió con su padre.

Desde aquí le enviamos nuestras más sentidas condolencias tanto a Curvy como a su familia.

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