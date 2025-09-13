Martha Higareda y Lewis Howes revelan el género de sus gemelos | VIDEO

Luego de varios meses de espera, la parejita conformada por Martha Higareda y Lewis Howes han revelado el género de los gemelos a los que darán la bienvenida a mediados del próximo mes de octubre. ¿Cómo se llevó a cabo este especial momento? Sigue leyendo para enterarte.

Rodeados de la calidez del público que sigue de cerca su historia, los enamorados protagonizaron una ceremonia de revelación improvisada durante una de las conferencias del empresario. Está consistió en hacer un conteo en dos ocasiones, una por cada bebé, para luego ver aparecer luces y humo en el color que asignaron para cada género: azul y rosa.

Es así como tras un “¡1, 2, 3!” a coro, las luces del escenario se pintaron de rosa, dejando saber que uno de sus bebés se trata de una niña. Segundos después, el humo sorprendería al público al revelar que el segundo bebé también es una pequeña.

“🌸🌸 ¡¡Estamos emocionados de anunciarles que vamos a tener a 2 nenas!! 🌸🌸🩷🩷”, escribieron los felices papás para acompañar el video en el que luego del anuncio se les ve abrazarse y saltar muy emocionados ante la noticia.

Cómo era de esperarse, la noticia desató una ola de felicitaciones en la sección de comentarios por parte de sus fanáticos y varios amigos del medio artístico: “Ya sabía que serían dos niñas, que emoción”, “Hermoso ver que con un vestido azul le pidieron matrimonio y exactamente con vestido azul anuncia el sexo de sus nenas” y “Felicidades, son muy bendecidos los dos”, resaltan entre la ola de menciones para la pareja.

Fue a finales del mes de agosto que Martha Higareda y Lewis Howes anunciaron que se encuentran en la dulce espera: “¡Vamos a ser papás! ¡Gracias por su amor y apoyo, estamos muy emocionados! (…) Me siento feliz, agradecida y emocionada. También aliviada”, expresó la protagonista de historias como “No manches, Frida” y “Culture Shock”.

Apenas unos días después, los famosos sorprendieron una vez más, ahora con el anuncio de que serían padres por partida doble: “¡Gemelos! ¡¡Nos sentimos tan bendecidos y emocionados de que ya casi llegan nuestros bebés”, se dijo en ese entonces.

