Ellos son los nominados de “La Casa de los Famosos 6”, rumbo a la decimotercera eliminación

Anoche se vivió una “nominación de terror” en “La Casa de los Famosos 6“. Los habitantes vivieron un cambio de escenario. Y en lugar de nominar en el confesionario, lo hicieron en el SUM. La producción dispuso de todo un ambiente aterrador, muy parecido al de un “Hollywood Horror Nights”, en donde payasos, monstruos “ensangrentados” y esqueletos torturaron a los participantes.

La nominación consistió en dar 1, 2 y 3 puntos. Con la variante de que este último punto podía sumar o restar. Es decir, los famosos podían sumarle tres puntos a alguien o retárselos a quienes ellos quisieran. Pocos tomaron esa opción. Jeni de La Vega le restó tres puntos a Fabio Agostini. Y Curvy Zelma le restó tres puntos a Kenny. Con este movimiento, ambas lograron sacarlos de la placa parcial de nominados.

Los demás decidieron usar los puntos disponibles para afianzar a sus rivales en la tabla de nominados. En el caso de Agua, ellos estaban claros, querían a Caeli y a Stefano en la placa y así sucedió. Mientras que Tierra fue por Verónica y Curvy Zelma, cuya misión también se logró.

Las guerreras de la luz lograron sacar a sus amigos de la placa de nominados…

Ahora bien, el verdadero logro de agua lo sostuvieron Celinee Santos Frías y Curvy Zelma. La mexicana sacando con su menos tres puntos a Kenny y la dominicana dándole un punto a Jeni de La Vega. Rompiendo así el empate entre ella y Josh dentro de la placa parcial. Dejando al cubanoamericano con cinco puntos, subiendo ella con seis. ¡Jugadas de lujo para Agua que ni los conductores ni los panelistas quisieron destacar!

Como resultado de todo esto, la gala de eliminación del lunes 18 de mayo cuenta de momento con los siguientes nominados:

Celinee Santos Frías

Stefano Piccioni

Curvy Zelma

Jeni de La Vega

Verónica del Castillo

Caeli

Convengamos que uno de ellos o de ellas podía salir de la placa de nominación el domingo 17 de mayo. Por ahora, el poder de salvación lo tiene en su poder Sandra Itzel. Se cree que, de retenerlo, la mexicana sacaría de la nominación a Jeni. Mientras que si la salvación queda en manos de tierra, ellos solo lucharían por Stefano. ¡Especulaciones nomás!

En unas horas te compartiremos información sobre cómo van las votaciones, según nuestra fuente dentro de la producción. Lo importante es que, si tienes un favorito, sea quien sea, vayas y votes por él.

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