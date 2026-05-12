Lorena Herrera, eliminada de “La Casa de los Famosos 6”

Lorena Herrera se convirtió anoche en la duodécima eliminada de “La Casa de los Famosos 6”. La reconocida actriz y cantante acepta que ella tal vez no fue lo que el público esperaba de ella, en el sentido de no querer entrar en conflictos que no le pertenecen. Pero también acepta que la pasó muy bien ahí, sobre todo porque pudo estar junto a Celinee Santos y Curvy Zelma, a quienes quiere como a unas hijas.

La dominicana y la mexicana disfrutaron de Lorena y la actriz literalmente entró con la intención de cuidarlas, apapacharlas y protegerlas específicamente de personalidades como las de Fabio Agostini y Stefano.

Admite que posiblemente por esa razón no logró conocerlos, pero también es clara que su intención tampoco fue esa y que no se arrepiente de haberse desempeñado de la manera en la que lo hizo. Al contrario, y con sus opiniones, nos deja claro que su postura e intención nunca fue llegar a la final, sino simplemente ser un apoyo para sus “niñas”, como ella les dice.

La eliminación de Lorena, por otra parte, tuvo al público muy nervioso anoche. Porque la narrativa de todo lo que la producción nos entregó en las galas durante gran parte de la semana pasada, generó que muchos creyéramos que el objetivo de anoche era sacar a Josh Martínez de la competencia.

Además, anoche, la dinámica que le ofrecieron a Fabio de cambiar huevos para poder tener una cena íntima con Jeni en la suite, generó que los televidentes rechazaran por completo la acción, en gran medida, porque la producción incluyó a Josh en el proceso. 18 huevos en total se le entregaron al cubanoamericano para que Fabio a cambio pudiese tener una noche de pasión con Jeni.

¿Huevos a cambio de intimidad? ¿Huevos como pago a Josh? Lamentablemente, la persona que pensó en esta dinámica no se dio cuenta de que la simbología detrás de todo esto no le iba a parecer simpática a nadie. Y que la mayoría del público, incluidos los más críticos, verían todo esto como un “romance forzado” y nada orgánico.

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