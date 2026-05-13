Celinee Santos Frías y Josh ya protagonizan la nueva placa de nominados en “La Casa de los Famosos 6”

Hoy por la noche, “La Casa de los Famosos 6” vivirá un nuevo proceso de nominación. Y gracias a la nueva líder de la semana, Celinee Santos Frías, ya encabeza la placa de nominados esta noche. Junto a ella, de manera preliminar, se encuentra Josh Martínez, a quien la dominicana le dio tres puntos gracias a la dinámica de “La Cabina de las Tentaciones”.

Sandra Itzel ganó anoche la prueba del líder. Hizo uso de su privilegio y nominó a Celinee. Itzel demostró una semana más que en efecto duerme en el cuarto fuego, pero más que aliada de tierra, ella es parte del equipo liderado por Fabio Agostini.

Dicho esto, la dinámica de nominación de esta noche, que explicaron anoche Jimena Gállego y Javier Poza, el público fanático de este formato sabe de qué se trata. Entrarán a un espacio “tenebroso” y así, en medio de “sustos” y con la ayuda de ciertos sobres, posiblemente, nominarán.

En estos sobres podrán tal vez encontrar frases como “restar puntos”, “duplicar puntos” y hasta “eliminar nominación”. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado, el uso de sobres. Esto lo implicamos por cómo se realizó esta precisa dinámica el año pasado.

De momento y tomando en cuenta la narrativa de la semana pasada, más la anterior, es probable que hoy se genere una nueva placa multitudinaria; de no ser así, entonces podríamos tener la primera placa cerrada, buscando la eliminación de alguien fuerte del cuarto agua, ya que las narrativas del programa siempre van en esa dirección.

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