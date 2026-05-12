TelevisaUnivision da a conocer su Upfront 2026-27: Revela a Don Francisco y ¿Apostarías por mí? segunda edición

Hoy, TelevisaUnivision presentó su Upfront 2026-27, en donde confirma su compromiso con su público hispano y, por esta razón, presenta una programación para el área de entretenimiento con una prometedora línea de telenovelas, series, realities y eventos musicales que darán mucho de qué hablar.

Uno de sus principales atractivos para esta nueva temporada de programación es el regreso de Don Francisco a la televisión. Y así también tenemos la confirmación del éxito de “Juego de Voces” dentro de su cartelera, ya que ahora se confirma que esta competencia vuelve con una cuarta edición.

Aquí tenemos la programación completa de lo que resta del año y del inicio de 2027:

TelevisaUnivision se prepara para anunciar su apuesta redoblada por el género que ha dominado durante décadas, las novelas, con una oferta de 10 nuevos títulos, fortaleciendo el legado que ha convertido a sus producciones en citas imperdibles con la audiencia y que ha impulsado su crecimiento año tras año en el horario estelar. Además, el reality 24/7 “Apostarías por mí” regresará para una segunda temporada; y exitosas franquicias como “¿Quién es la máscara?” y “Juego de voces” también volverán.

Univision anunciará el regreso del legendario presentador Don Francisco en una nueva serie especial limitada llena de entrevistas, sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables, reviviendo los momentos que marcaron generaciones y unieron a millones de familias.

Este otoño, Premios Juventud evolucionará a PJ Fest, una celebración cultural multiplataforma de una semana y en múltiples ciudades, diseñada para las nuevas generaciones e integrada por activaciones con creadores y conciertos en vivo desde Houston, Miami y Los Ángeles, culminando con la edición número 23 del evento en el anfiteatro Starlite de Marbella, España.

Una alianza histórica con el artista y empresario ganador del Grammy Marc Anthony irá más allá de los medios tradicionales para amplificar la cultura latina a través del desarrollo de contenido original de formato largo y proyectos estratégicos de estilo de vida enfocados en música, hospitalidad y moda.

Basándose en el éxito de la vertical musical de ViX, la compañía lanzará “SESSIONS by ViX Música”, una serie premium de presentaciones en vivo que ofrecerá actuaciones nunca antes vistas y estrenos mundiales en un ambiente íntimo de estudio, reuniendo a las mayores figuras de la música latina junto con los creadores de contenido más relevantes del momento.

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