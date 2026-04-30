En exclusiva, Ilia Calderón nos habla del difícil camino para liderar el ‘Noticiero Univision’

Conversamos con Ilia Calderón sobre todos los desafíos que tuvo que enfrentar para convertirse en el rostro principal de las noticias dentro de la cadena Univision, siendo la primera mujer en liderar en solitario el espacio del noticiero.

En su proceso hay muchos “la primera”. Y es que el camino de la mujer en la industria del entretenimiento y en muchos otros rubros en ocasiones requiere el doble e incluso el triple de esfuerzo en comparación a lo que muchos otros hombres han tenido que trabajar para establecer un nombre, un rostro o un apellido. Inclusive en la televisión.

No es tratar de provocar pesar, es abrirle los ojos a los otros y decirles 'miren esta es la sociedad real'", Ilia Calderón, – periodista.

Calderón reconoce que cuando se destacan sus logros se habla de la primera mujer, la primera afrodescendiente… y esto genera que algunas personas se lo tomen a mal y cuestionen el porqué de usar el género en su proceso y lucha. “Pues porque para personas que son mujeres, que son afrodescendientes o que somos hispanos, es mucho más difícil el camino, es mucho más complicado”, destaca Calderón.

“Si tu miras hoy la línea de las 6:30 PM en toda la televisión en Estados Unidos, en inglés y en español yo soy la única mujer de lunes a viernes “, reconoce Ilia Calderón. Y es que precisamente por esto sabemos que no ha sido fácil llegar para Calderón. “El camino ha estado lleno de obstáculos”, afirma.

En esta entrevista, Ilia Calderón recuerda que los obstáculos en su camino algunas veces han tenido el nombre de una compañía o de un jefe que no vio talento en ti. “O tiene el nombre de circunstancias por las que tienes que atravesar y complican tu labor”, sintetizó la periodista.

A nivel íntimo ambas reconocemos que en muchas ocasiones se quiere minimizar el trabajo y el proceso de una persona en ese camino a la cima. La misma sociedad y la industria pretenden que te centres mejor en el “ya lo lograste” y no en el “sí, pero me costó”.

Ante esta situación, Calderón comenta que “no es tratar de provocar pesar, es abrirles los ojos a los otros y decirles ‘miren, esta es una nuestra sociedad real, es una sociedad que todavía discrimina a la mujer‘”. “Es una sociedad en la que todavía hay machismo en contra de la mujer. Es una sociedad que le teme a una mujer poderosa, que le quiere cerrar las puertas a mujeres poderosas”.

Disfruta de nuestra conversación completa con Ilia Calderón en nuestro canal de Youtube.

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