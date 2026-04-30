Hablemos de “Tan cerca de ti nace el amor”, la nueva telenovela para el mes de junio, de TelevisaUnivision

“Tan cerca de ti nace el amor” es la nueva telenovela de TelevisaUnivision, que se transmitirá en Estados Unidos a través de ViX el próximo 1 de mayo con 5 episodios nuevos cada viernes y, posteriormente estará disponible en Univision a partir del 1 de junio.

La producción cuenta con las actuaciones de: David Zepeda, Oka Giner, Irina Baeva y Julián Gil, y con la participación de Alexis Ayala, Alejandro Ávila, Yolanda Ventura, Ariana Saavedra, Jaime Maqueo, Leticia Perdigón, Lizy Martínez, Mane de la Parra, Marcia Coutiño, Pierre Angelo, Sofía Zavala, Alfredo Gatíca, André Graham, Andrés Vázquez, Ariadna Jardón, Bárbara Carbajal, Daniela Cordero, Francisco Rubio, Jaume Mateu, Kaled Acab, Karla Galván, Laura Montjano, María José Parga, Mimí Morales, Natalia Álvarez, Paola Hasanny, Paula Cacho y Vanesa de la Sostta.

La historia es una producción de Ignacio Sada, la cual se basó en la historia original de Enrique Estevanez, con adaptación de Juan Carlos Alcalá y Rosa Salazar.

¿Qué es lo que el público podrá disfrutar en pantalla?

Los televidentes primero se encontrarán con un drama familiar que estará cargado de romance, intriga y acción en el vertiginoso mundo del motocross. Que es donde también conoceremos gran parte de la historia juvenil de este proyecto. Aquí terminaremos explorando cómo el pasado puede marcar el destino, pero también abrir la puerta a la reconciliación.

La historia combina drama familiar, romance, intriga y acción en el vertiginoso mundo del motocross. / Foto Cortesía de TelevisaUnivision. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

¿Qué historia nos contará cada protagonista?

Verónica Arellano (Oka Giner).

Su vida se vio truncada desde la adolescencia cuando un embarazo inesperado la convirtió en víctima de su propio padre, un hombre obsesionado con la moral y las apariencias, quien le arrebató a su hija recién nacida para darla en adopción. Marcada por esta herida, Verónica crece impulsada por un solo objetivo, encontrar a la hija que le fue robada.

Años después, convertida en una periodista tenaz, descubre una pista clave: su hija fue adoptada por la familia Miranda. Sin embargo, antes de poder reconstruir ese vínculo, una tragedia lo cambia todo. Un accidente aéreo provocado por una oscura venganza deja huérfanos a cuatro hermanos, entre ellos Valeria, la joven que Verónica ha buscado toda su vida.

Joaquín Navarro (David Zepeda)

Él es un exitoso empresario y mejor amigo de Luis Miranda; asume la responsabilidad de cuidar a los niños. Es entonces cuando el destino cruza los caminos de Verónica y Joaquín. Decidida a acercarse a su hija sin revelar su identidad, Verónica se infiltra en la casa bajo el nombre de “Consuelo”, iniciando una doble vida que pondrá en riesgo todo lo que ama.

Mientras secretos del pasado salen a la luz, rivalidades crecen en el mundo del motocross y peligrosas alianzas amenazan con destruirlo todo, el amor comienza a abrirse paso entre mentiras, culpas y segundas oportunidades.

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