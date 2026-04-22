La telenovela “Guardián de mi vida” llega a Univision el 18 de mayo con Daniel Arenas y Silvia Navarro

Univision se prepara para estrenar una de las telenovelas más esperadas para este segundo trimestre del año: “Guardían de mi vida”, protagonizada por Silvia Navarro y Daniel Arenas. Este drama el público lo conoció como “Amor en custodia”, una historia llena de amor, drama, comedia y suspenso del año 2005 de la cadena Telefe para la televisión argentina, producida por Claudio Meilan.

En Televisa también tuvimos una de sus tantas versiones: “Amores verdaderos” del año 2012, que contó con las participaciones protagónicas de Eduardo Yáñez como pareja de Erika Buenfil y Sebastián Rulli junto a Eiza González.

Ahora, junto a la pareja protagónica, contamos con Paulina Goto y Diego Klein. Dicho esto, “Guardián de mi vida” llegará a la pantalla el próximo 18 de mayo a las 9 p. m. Este / 8 p.m. Centro y estará disponible en ViX al día siguiente.

El elenco estelar lo completan destacadas figuras como Sergio Sendel, Kimberly Dos Ramos, Roberta Damián, Alejandro Camacho, Tiago Correa, Rodolfo Salas, entre otros.

La trama, según expone TelevisaUnivision mediante un comunicado, sigue a una empresaria exitosa y su guardaespaldas, quienes descubrirán que nadie puede protegerlos del amor. Al mismo tiempo, su hija y un joven custodio transformarán la rebeldía en pasión. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que enemigos ambiciosos intentarán torcer los destinos que el corazón ya ha elegido.

La historia está bajo la producción de Juan Osorio; “Guardián de mi vida” es una nueva versión del exitoso melodrama “Amores verdaderos”, reinventada para una nueva generación con una narrativa fresca, personajes complejos y altos valores de producción.

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