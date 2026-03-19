Arranca la producción de la duodécima temporada de “El Señor de los Cielos”

Rafael Amaya regresa a la televisión y vuelve a Telemundo con “El Señor de los Cielos“. Teleserie que hace casi dos años decidió abandonar para perseguir su carrera musical. Fue así como el público conoció el spin-off: “Dinastía Casillas”, esta vez con Iván Arana a la cabeza del proyecto. El éxito de esta producción ha generado especulaciones y algunos de sus fans esperan que de aquí nazca una segunda temporada.

"Con Rafael Amaya al frente de este magnífico elenco, estamos listos para ofrecer una temporada más intensa y cautivadora que nunca", según destacó Javier Pons, – Chief Content Officer & Head de Telemundo Studios.

Sin embargo, más que una segunda producción de esta versión de la historia, lo que Telemundo nos entregará con esta saga es la duodécima temporada de “El Señor de los Cielos”. Producción en la cual veremos el regreso de Carmen Aub y junto a ellos Isabella Castillo.

La producción también reúne a un elenco que combina figuras queridas por la audiencia y nuevos personajes. Entre ellos están Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Díaz, Sandra Echeverría, Ximena González-Rubio, Leonardo Álvarez, Denia Agalianu, Carlos Corona, Estefanía Hinojosa, José Sedek, Elsy Reyes, Plutarco Haza, Wendy de los Cobos, Nicolás Haza, Aleida Núñez, Michel Chauvet, Carla Carrillo, Marco Tostado, Roberta Burns, Daniel Martínez Campos, Gabriel Nuncio, José Dammert, David Ponce, Fernando Banda, Alejandro Félix, Alejandro Navarrete y Roberto Valdez. Ellos elevarán la intriga y el drama de alto riesgo que caracteriza a esta popular saga.

“Llegar a una décima temporada de El Señor de los Cielos es un logro extraordinario para una franquicia que ha cautivado a audiencias alrededor del mundo”, expresó Javier Pons, Chief Content Officer & Head de Telemundo Studios.

En esta nueva temporada, nuestro equipo creativo está llevando la historia a otro nivel con locaciones cinematográficas y las escenas de acción de alto impacto que han distinguido a esta serie como un fenómeno global. Con Rafael Amaya al frente de este magnífico elenco, estamos listos para ofrecer una temporada más intensa y cautivadora que nunca”, concluyó Pons.

¿Cuál será la premisa de esta edición?

Mediante un comunicado de prensa, la producción expresa que en esta nueva temporada veremos cómo Aurelio, tras desaparecer del radar de su clan, regresa para reclamar su imperio y vengar a su familia. Pero mientras lleva al límite el poder y la lealtad, las líneas comienzan a cruzarse, amenazando con desatar un conflicto que podría destruir todo lo que ha construido.

El Señor de los Cielos es una producción de Telemundo Studios, creada y escrita por Luis Zelkowicz y dirigida por Danny Gavidia, Mauricio Corredor, Laura Marco y Jorge Ríos, bajo la producción ejecutiva de Mónica Vizzi y Rafael Amaya, y Mabel Vargas como productora general.

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