Hablemos de ‘Mi verdad oculta’, el nuevo melodrama que Univision estrenará el lunes 9 de febrero

¿Qué sabemos de esta nueva producción de TelevisaUnivision? “Mi verdad oculta” está protagonizada por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios. Esta historia es el regreso de Chocarro a las telenovelas, y en esta ocasión de la mano con Univision. Al actor argentino lo vimos previamente en Telemundo en historias como: “La doña”, “El rostro de la venganza” y “100 días para enamorarnos”, entre otros.

Escenas de la telenovela “Mi verdad oculta”, producción de TelevisaUnivision. / Foto Cortesía de Televisa. Crédito: Cortesía | Televisa

Mediante un comunicado de prensa, la televisora confirmó que esta producción llegará al horario estelar de la cadena a partir del lunes 9 de febrero en el horario de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro y estará disponible en streaming por ViX al día siguiente.

Qué historia nos presentará “Mi verdad oculta”00

Principalmente, conoceremos al personaje de Susana González, Aitana, quien desde muy joven sabe lo que es lidiar con las cicatrices de una tragedia. Esto la llevó a prepararse con el único objetivo de encontrar venganza. Buscará enfrentarse a las personas que han sido culpables de su desdicha bajo una estrategia premeditada, trazada a conciencia y con cuidado.

¿Dejará Aitana que el amor irrumpa en su venganza? / Foto Cortesía de Televisa. Crédito: Televisa

El problema de Aitana es que deberá lidiar con los imprevistos, un aspecto que nunca esperó ni vislumbró como una posibilidad de entrometerse en sus planes. Hablamos del amor. En el camino, deberá decidir qué destino elegir, si abrazar sus sentimientos o perseguir la venganza que tanto le costó trazar, a la que le entregó su vida por completo.

El resto del elenco que conforma esta historia está conformado por Chris Pazcal, Geraldine Bazán, Ferdinando Valencia, Michel Duval, Rosa María Bianchi, Luis Felipe Tovar, Alma Delfina e Irán Castillo, entre otros.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· Doménica Montero le canta sus verdades a Luis Fernando

· “Hermanas” actualiza su fecha de estreno en ViX, para el 20 de febrero

· Telemundo celebra el regreso de “Sin senos sí hay paraíso”