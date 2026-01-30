Doménica Montero le canta sus verdades a Luis Fernando

La telenovela “Doménica Montero” de TelevisaUnivision está siendo un éxito rotundo en Estados Unidos. El público hispano se ha conectado verdaderamente a la historia protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornelas, al punto de que muchos nos preguntamos por qué nunca nos habían dado a esta pareja protagónica, cuando en pantalla tienen tanta química.

Dicho esto, la historia ha llegado al punto dramático en donde Doménica y Luis Fernando, nuestros protagonistas, han llegado a un punto de distanciamiento en el que posiblemente tengamos que padecer rechazos y discusiones.

Ya vimos a Doménica sufrir el rechazo y los juicios de Luis Fernando en contra de ella. La hemos visto llorar y suplicar. Mientras que él se ha mantenido firme y ha sido injusto hasta la saciedad.

La verdad salió a la luz y ahora todo está perdido para la relación que tanto Luis Fernando como Doménica estaban tratando de construir. Sin embargo, la realidad es que Luis falló al no confiar en la mujer que decía amar. Al no saber esperar y ver más allá de lo que otros te decían. Como bien le dijo Doménica, era entendible que el abogado de este desconfiara de ella, porque al final ese es su trabajo. Pero para ese momento, tanto él como ella se habían sincerado y entregado fielmente al amor.

Ahora parece difícil que Doménica pueda perdonar y olvidar. “Me dueles”, le dijo en el episodio de ayer. Y él simplemente le dijo que lamentaba que ella se sintiera así, cuando la razón de su dolor la causó él mismo.

Estamos en una encrucijada, en donde no sabemos hasta qué punto la separación afectará las decisiones y los sentimientos de ambos, porque tanto Max como Kiara están al acecho para aprovechar la vulnerabilidad que el rompimiento ha generado en Luis como en Doménica.

