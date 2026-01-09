Hablemos de “Hermanas”, la telenovela que TelevisaUnivision estrenará por ViX

El nombre de esta historia es “Hermanas: un amor compartido”. Esta producción de corte dramático cuenta con la participación de Adriana Louvier, Danna García, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jauregui, dentro del elenco protagónico de la telenovela. TelevisaUnivision ha confirmado además que su estreno está previsto para el 16 de enero por ViX. Mientras que su estreno televisivo se realizará el 9 de febrero por la cadena Univision.

Esta producción está a cargo de Silvia Cano y es dirigida por Silvia Tort y Rodrigo Cachero.

Danna García protagoniza esta historia junto a Adriana Louvier, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jauregui. / Foto Cortesía de TelevisaUnivision. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

Junto a sus protagonistas, se complementa el elenco con las actuaciones de: Guillermo García Cantú, Luz María Jeréz, Juan Carlos Barreto, Eugenia Cauduro, Rossana Nájera, Zaide Silvia Gutiérrez, Chucho Ochoa, Alejandro Camacho, Margarita Magaña, Daniel Gama, Adriana Montes de Oca, Gema Garoa, Michelle Pellicer, Ana Tena, Tristán Maze, Sebastián Poza y la actuación especial de Diana Bracho.

La trama de esta historia

El público amante de las telenovelas tendrá como premisa que en “Hermanas, un amor compartido” se “explora hasta dónde puede llegar el amor entre dos hermanas marcadas por la adversidad, los secretos y una maternidad que las une y las confronta”, según nos explican en un comunicado de prensa.

Los personajes principales serán Rebeca (Danna García) y Mónica (Adriana Louvier). Como hermanas se aman mucho y aprendieron a aceptar sus diferencias, porque crecieron en un ambiente hostil y complicado. La pugna entre ellas surge después de que Mónica toma la decisión más difícil de su vida: renunciar a su maternidad, poniendo a su bebé en manos de Rebeca, para protegerla de su abuelo paterno Silverio (Guillermo García Cantú).

Aura crece sin saber que su verdadera mamá es su tía Mónica y que la que ahora funge como madre es su tía. Tanto Mónica como Rebeca han sacrificado mucho por amor a la pequeña, y el amor que las une también las separa.

Pronto nuestra entrevista exclusiva con todos los protagonistas de esta historia.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· Danna finalmente aclara si volverá a las telenovelas dando vida a ’Teresa’

· Telemundo estrenará en febrero: “Lobo, Morir Matando” y “La Casa de los Famosos”

· Telenovelas: Doménica y Luis Fernando se entregan al amor