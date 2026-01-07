Telemundo estrenará en febrero: “Lobo, Morir Matando” y “La Casa de los Famosos”

Estamos en el año 2026 y Telemundo empezará con sus nuevos estrenos durante el mes de febrero. Esto nos indica que tanto “Exatlón Estados Unidos” como “Dinastía Casillas” están entrando en sus últimas semanas. Ya que en lugar de ambos programas la cadena estrenará “Lobo, Morir Matando” y “La Casa de los Famosos”.

“Con estos dos esperados estrenos, Telemundo continúa su compromiso con una narrativa audaz y cautivadora, ofreciendo televisión de alto impacto que mantendrá a la audiencia al filo de sus asientos, noche tras noche”, señaló Javier Pons, Chief Content Officer & Head de Telemundo Studios.

¿Qué sabemos de “Lobo, Morir Matando”?

Sabemos que este es un thriller de acción centrado en Lobo Rosales, personaje al que le dará vida el actor Arap Bethke, un exdetective cuya vida cambia tras un hecho trágico que lo obliga a proteger a Renata, la hija de la mujer que alguna vez amó.

Mientras huyen a través de la frontera, ambos forjan un vínculo improbable que pondrá a prueba los límites de la lealtad, el amor y la redención.

Esta historia está basada en la novela “Morir matando” de F.G. Haghenbeck. Para Telemundo, este proyecto contará con Bethke junto a Fátima Molina, Angélica Celaya, Alejandro de la Madrid, Roberto Romano y Camille Mina dentro del drama protagónico.

Esta es una producción de Telemundo Studios. La serie está escrita por Indira Páez y dirigida por Enrique Begné, Carlos Carrera, Rolando Ocampo y Julia Rivero, con Gabriela Valentán como productora ejecutiva.

¿Qué sabemos de “La Casa de los Famosos 6”?

La sexta temporada nos traerá nuevos habitantes cuyos nombres conoceremos probablemente durante el día del estreno, igual como lo vivimos para la temporada “All Stars”.

Sabemos desde ya que tanto Jimena Gállego como Javier Poza regresan como conductores de esta edición, y por consiguiente se descarta el regreso de Héctor Sandarti, al menos como conductor. Podemos también agregar que otro con el que el programa no contará ni como invitado, ni como panelista será Lupillo Rivera.

Los nombres que suenan para la nueva temporada son ex-participantes de “Top Chef VIP 4” como Paco Pizaña y Matías Ochoa. También se habla de Samira Jalil y Gianmarco Onestini. Algunos creen que esta podría ser la temporada de Ana Parra y también la de Romina Marcos.

Sigue Leyendo más de Telemundo aquí:

· Myrka Dellanos anuncia su regreso tras su sorpresiva salida de Telemundo

· Confirmado: Javier Poza y Jimena Gállego regresan como conductores de “La Casa de los Famosos”

· La Casa de los Famosos de Telemundo está por empezar y esto es lo que se dice