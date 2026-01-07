Myrka Dellanos anuncia su regreso tras su sorpresiva salida de Telemundo

La presentadora Myrka Dellanos, quien hasta el pasado mes de octubre formó parte de las filas de ‘La Mesa Caliente’ y de Telemundo, sorprendió a sus seguidores con el anuncio que hizo en sus redes sociales, en donde compartió su nuevo proyecto.

Por medio de un video la reconocida periodista brindó mayores detalles sobre su retorno, el cual no será de la mano de la televisión, sino de las plataformas digitales, en donde prometió contar nada más que la verdad.

“Hablando la verdad”, se lee en un fragmento del texto con el que Myrka acompañó su video debut, el cual consistió en una entrevista con el comentarista político Franklin Andrés Camargo, con quien habló de los tiempos de cambio que se viven en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Te invito a esta conversación con este joven brillante Venezolano y comentarista político- @frankandresc sobre Venezuela!”, se lee en el texto con el que Myrka acompañó el primer video de esta nueva etapa de su vida.

Este proyecto marca un nuevo inicio en la carrera de la reconocida animadora, quien ya había hecho algo similar durante la pandemia por Covid-19, pero ahora decidió retomarlo.

“Hola amigos, buenas tardes, gracias por estar conmigo hoy. Es muy especial empezar el grupo de entrevistas una vez más, como hice durante Covid. Aquí estoy, hablando la verdad, creo que como periodista es importante siempre hablar la verdad para que ustedes como público puedan recibirla”, dijo Myrka en sus primeras palabras como periodista independiente, tal y como ella misma se definió: “Así que soy periodista independiente de ahora en adelante”, soltó la expresentadora de’ Primer Impacto’.

Su retorno fue visto con buenos ojos por sus seguidores, quienes aman verla de vuelta, luego de que Telemundo decidiera despedirla hace unos tres meses.

“Felicidades por hacerte independiente 👏”, “Eres la Mejor 👏👏👏👏”, “Gracias por tu valentía y tu integridad profesional”, “👏👏👏👏te extrañábamos, alguien que hable lo que es y como es”, ”Tan elegante, amable, y profesional como siempre!”, “Un placer volver a disfrutar de su gran periodismo admirada Myrka Dellanos”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido.

