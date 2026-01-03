Gobierno de Trump ataca Venezuela y detiene a Maduro: ¿cuáles son las implicaciones legales?

El presidente Donald Trump defendió la operación militar de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, la madrugada de este sábado para detener al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes son transportados a Nueva York para enfrentar juicio por narcotráfico.

Antes de su conferencia de prensa, Trump dijo que siguió la operación en Venezuela “como un programa de televisión”.

“Si hubieras visto lo que pasó, lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad de la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad de la violencia, usan ese término”, agregó Trump en una entrevista en Fox News. “Fue algo asombroso, un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo igual. El equipo hizo un trabajo increíble”.

En su conferencia de prensa, el mandatario estadounidense celebró la operación del Ejército de EE.UU. para el arresto de Maduro, quien arribó a Nueva York y enfrentará cargo de narcoterrorismo ante la Corte de Distrito Sur.

“No estoy seguro de que lleguen a verlo alguna vez”, expresó Trump en referencia a las imágenes de la operación. “Pero fue increíble ver que no muriera ni un solo soldado estadounidense, ni se perdiera ni una sola pieza de equipo estadounidense; muchos helicópteros, muchos aviones, muchísima gente involucrada en esa lucha”.

Los pormenores de la operación en Venezuela se dieron desde una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, la residencia personal de Trump, donde se encuentra por las celebraciones de transición de año.

“El Ejército de Estados Unidos es, con diferencia, el más fuerte y feroz del planeta, con capacidades y habilidades que nuestros enemigos apenas pueden imaginar”, destacó Trump.

El FBI estuvo presente con soldados de la Fuerza Delta estadounidense durante el operativo, según varios reportes.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, declaró que una aeronave estadounidense fue impactada durante la operación para capturar a Maduro en Venezuela, pero permaneció operativa durante toda la misión.

“Una de nuestras aeronaves fue impactada, pero permaneció operativa. Como dijo el presidente hoy, todas nuestras aeronaves regresaron a casa y esa aeronave permaneció operativa durante el resto de la misión, mientras la operación se desarrollaba en el complejo”, declaró Caine.

La operación se realizó en coordinación equipos de inteligencia terrestre y aérea, indicó Caine.

“Nuestros equipos de inteligencia aérea y terrestre proporcionaron actualizaciones en tiempo real a la fuerza terrestre, garantizando que estas pudieran transitar con seguridad por el complejo entorno sin riesgos innecesarios”, aseguró. “Hubo múltiples enfrentamientos de autodefensa cuando la fuerza comenzó a retirarse de Venezuela”.

EE.UU. controlará Venezuela y producción del petróleo

El presidente Trump adelantó que EE.UU. tomaría control de Venezuela, aunque más tarde la vicepresidenta de ese país Delcy Rodríguez pareció contradecirlo y exigir la liberación de Maduro.

“Vamos a gobernar el país [Venezuela] hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Así que no queremos involucrarnos en la intrusión de alguien más, y que sigamos en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo Trump, quien pareció descartar que María Corina Machado asuma el liderazgo.

“Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, dijo Trump. “Nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada”.

Trump indicó que su gobierno asegurará la instalación de empresas estadounidenses para la producción petrolera en Venezuela.

“Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante un largo período. No producían casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado produciendo y lo que podría haber ocurrido”, afirmó. “Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país”.

Los ataques de EE.UU. en Caracas ocurrieron la madrugada del sábado. Crédito: AP

Un segundo ataque y las implicaciones legales

El presidente Trump aseguró que su gobierno está listo para un “segundo ataque” en Venezuela, si es necesario.

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor si es necesario”, adelantó. “Así que estábamos preparados para una segunda oleada si fuera necesario. De hecho, asumimos que sería necesaria. Pero ahora probablemente no sea la primera oleada, si se le puede llamar así”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque militar en Venezuela y citó la Carta de la ONU, particularmente el Artículo 2 que estipula claramente que todos los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

El senador demócrata Tim Kaine (Virginia) señaló posibles violaciones legales en las acciones de la Administración Trump, comenzando por una falta de permiso del Congreso.

“La participación del Ejército estadounidense en acciones militares requiere una justificación tanto legal nacional como internacional. La administración no me ha proporcionado ninguna justificación legal ni nacional para esta acción”, indicó en conferencia de prensa y a pregunta expresa de este diario. “Bajo nuestra forma constitucional de gobierno, Estados Unidos no puede emprender acciones militares contra otra nación. Venezuela es una nación soberana; independientemente de si nos gusta o no su líder, no podemos emprender acciones contra esa nación o sus líderes sin el voto del Congreso, a menos que dicha acción sea necesaria para defender a Estados Unidos de un ataque militar en curso o inminente”.

Agregó que con sus acciones, EE.UU. estaría violando leyes internacionales.

“Puedo especular sobre la ilegalidad de este ataque según el derecho internacional. Generalmente, las naciones deben abstenerse de invadir la soberanía de otras”, expuso Kaine. “Por eso Estados Unidos apoya a Ucrania contra la invasión ilegal de Rusia. Es una invasión ilegal de la soberanía de otra nación soberana que viola el derecho internacional, y creo que lo mismo ocurriría en este caso”.