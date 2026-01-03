Condena por ataque en Venezuela: Caucus Hispano y otros líderes demócratas alzan la voz contra Trump

Los líderes del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y los líderes demócratas de la Cámara y del Senado criticaron la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, para la detención del presidente Nicolás Maduro.

“Condenamos enérgicamente los planes anunciados por el presidente Trump de ocupar Venezuela. Tenemos muchas necesidades urgentes aquí en el país y la declaración del presidente Trump de que ‘no tememos a las tropas sobre el terreno’ exige claridad”, dice un mensaje conjunto del Senado, liderado por Chuck Schumer (Nueva York).

Los demócratas acusan a la Administración Trump de haber mentido al Congreso sobre sus planes en Venezuela.

“Tras haber mentido al Congreso y engañado al pueblo estadounidense sobre sus objetivos mientras pasaba meses preparándose para capturar a Maduro, el gobierno debe ser transparente con el Congreso y nuestra nación sobre sus verdaderos planes en Venezuela”, agrega el mensaje. “El pueblo estadounidense merece respuestas sobre qué intereses vitales están en juego y cómo esto promueve su seguridad, algo que este gobierno no ha proporcionado”.

El liderazgo del CHC rechazó “el uso ilegítimo de poderes de guerra de Trump en Venezuela” y afirmaron esta acción solamente debilitará las alianzas de EE.UU.

“El Presidente Trump está metiendo a los Estados Unidos y a sus orgullosos hombres y mujeres uniformados en una situación peligrosa e incierta. Su propuesta sin fecha límite para tomar las riendas del gobierno en Venezuela no sólo debilitará nuestras alianzas globales y regionales, dañará a los estadounidenses dentro de nuestro país”, dice la postura del CHC.

Aunque los demócratas reconocen que Maduro es un “dictador ilegítimo”, no respaldan que EE.UU. intervenga una nación soberana.

“Nicolás Maduro fue un dictador ilegítimo que no será extrañado por nadie, pero rechazamos sin peros la idea que los Estados Unidos puedan administrar a otra nación soberana”, agregan, “Sabemos por experiencia que la desestabilización de Venezuela causa migración masiva, descontrolada y desordenada en nuestro hemisferio. Ni Trump ni el Secretario de Estado Marco Rubio expresaron coherentemente quién estará a cargo de ‘manejar al país’ ante la ausencia de Maduro, eso es una señal de peligro”.

El mensaje del CHC fue firmado por el presidente del CHC, Adriano Espaillat (Nueva York), Darren Soto (Florida), Sylvia García (Texas), Joaquín Castro (Texas), Norma Torres (California), Rob Menendez (Nueva Jersey) y Andrea Salinas (Oregon).

Además de Schumer, el mensaje del Senado fue firmado por el miembro de mayor rango del Subcomité de Asignaciones de Defensa del Senado, Chris Coons (Delaware), la vicepresidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Patty Murray (Washington), el líder demócrata del Senado, Dick Durbin (Illinois), la miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jeanne Shaheen (New Hampshire), el miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed (Rhode Island), el vicepresidente del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, Mark Warner (Virginia).