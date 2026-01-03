Trump anuncia que Estados Unidos asumirá el control sobre Venezuela mientras se establece una transición considerada justa por su gobierno

El presidente estadounidense Donald Trump informó este sábado que, tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos asumirá el gobierno provisional de Venezuela mientras se establece una transición calificada por la Casa Blanca como segura y apropiada.

El anuncio llegó después de que Trump confirmara una operación militar de gran escala en territorio venezolano, en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados fuera del país. El mandatario difundió una fotografía del dirigente bolivariano ya bajo custodia, tomada a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.

Desde su residencia de Florida en Mar-a-Lago y acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el presidente dio detalles sobre la operación llevada a cabo en las primeras horas del sábado 3 de enero.

Las palabras de Donald Trump fueron las siguientes:

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos implementar una transición segura, adecuada y prudente. No queremos que entre otra figura y que vuelva a formarse la misma situación que se mantuvo durante tantos años. Vamos a dirigir el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente, y debe ser prudente porque eso define lo que buscamos.”

Medios estadounidenses informaron que la operación fue ejecutada por una unidad de Delta Force que extrajo a los detenidos durante la madrugada y los trasladó en helicóptero. Trump señaló que un helicóptero Chinook recibió impactos de bala durante la acción, sin heridos entre las fuerzas estadounidenses.

Maduro arribaría este mismo sábado a Nueva York

Se ha señalado que Maduro llegará a Nueva York este sábado y que probablemente será llevado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde quedaría bajo custodia federal. La comparecencia inicial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, podría celebrarse el lunes, según la misma fuente. Ese tribunal mantiene desde 2020 una acusación formal en su contra, reforzada por una acusación sustitutiva revelada este sábado tras su captura.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó que Maduro y Flores serán procesados en el Distrito Sur de Nueva York y recordó la acusación vigente desde 2020 por cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo. Señaló que la captura permite activar formalmente los procedimientos pendientes en esa jurisdicción.

