Nicolás Maduro y su esposa serán trasladados a Nueva York tras ser capturados en Venezuela

El presidente Donald Trump dio a conocer, la mañana del sábado 3 de enero, mayores detalles de la operación que se realizó en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa, quienes fueron capturados en una residencia en el país sudamericano.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense ahondó en detalles sobre la detención del líder venezolano y su pareja.

Aseguró que tanto Maduro, como su esposa, se encontraban en ese momento detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima e iban ya en camino a Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, señaló Donald Trump en una entrevista con Fox News.

Aunque el mandatario no quiso ahondar en detalles sobre la operación que realizaron las fuerzas especiales, sí enfatizó que fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

De acuerdo medios locales, la operación fue ejecutada por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, quienes sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Serán juzgados en un tribunal de Nueva York

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Nicolás Maduro su esposa serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”, escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

