Trump: Maduro fue “capturado” y sacado de Venezuela tras ataque de EE.UU.

Donald Trump aseguró la madrugada del sábado que su gobierno había llevado a cabo “ataques a gran escala contra Venezuela” y “capturado a su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y a su esposa, Cilia Flores.

“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se ha llevado a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Más detalles en breve. Hoy a las 11:00 a.m. habrá una rueda de prensa en Mar-a-Lago (Florida). ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta en la red Truth Social a las 4:21 a.m. del sábado, hora de la costa este de EE.UU.

Al momento no ha habido reportes de heridos ni muertos en las explosiones. “Un funcionario estadounidense afirmó que no hubo bajas estadounidenses en la operación, pero no quiso hacer comentarios sobre las bajas venezolanas”, indicó The New York Times. “La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en declaraciones a una cadena de televisión estatal, afirmó que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa, y le pidió al presidente Trump una prueba de vida”.

Previamente la corresponsal de CBS en la Casa Blanca Jennifer Jacobs había adelantado: “El mandatario Trump ordenó ataques contra objetivos dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares, según informaron funcionarios estadounidenses, mientras que la administración intensificaba a primera hora del sábado su campaña contra el régimen del presidente Nicolás Maduro”.

“Funcionarios de la administración Trump están al tanto de los informes sobre explosiones y sobrevuelos de aeronaves sobre Caracas, la capital de Venezuela, a primera hora de esta mañana”, agregó Jacobs en Twitter/X, cuando todavía no había comentarios oficiales de parte del gobierno de EE.UU.

En tanto, el gobierno de Venezuela emitió temprano este sábado un comunicado oficial rechazando “la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, indicó la cadena Telesur. El texto detalla que los ataques afectaron “localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

Según el comunicado, “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”.

El texto continuó diciendo que Maduro había activado “todos los planes de defensa nacional” y ordenado “la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”. Se ha dispuesto el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Además, citando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela “se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia”.

El comunicado además señala que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

Reportes temprano el sábado

Un equipo de CNN presenció varias explosiones la madrugada de este sábado en Caracas, la capital de Venezuela, e informó que algunas zonas de la ciudad se quedaron sin electricidad.

Alrededor de las 2 de la madrugada del sábado, hora local, se escucharon al menos siete explosiones y el sobrevuelo de aviones a baja altura en la capital de Venezuela, señaló Regina García Cano, corresponsal de Associated Press.

Varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y los periodistas de CNN en la capital venezolana pudieron escuchar el sonido de aviones después de las explosiones. “Un video obtenido y verificado por CNN mostraba dos columnas de humo elevándose hacia el cielo nocturno entre las luces de la ciudad. Se puede ver un resplandor naranja en la base de una de las columnas. Luego se ve brevemente un destello en otro lugar, seguido de un fuerte estruendo”.

Medios de comunicación locales informaron que también se escucharon explosiones en La Guaira, al norte de Caracas y sede de principal aeropuerto del país; y en Higuerote, una ciudad costera en el cercano estado Miranda.

“Habitantes de Caracas despertaron la madrugada de este 3 de enero con rondas de explosiones sobre la capital venezolana. También reportaron sobrevuelo de aviones y otras aeronaves, así como corte de servicio eléctrico en distintas zonas de la ciudad”, reportó Luz Mely Reyes. “En las redes sociales empezaron a circular videos y fotografías en donde se observaban helicópteros y se veían columnas de humo y fuego. Pasada una hora de los posibles bombardeos aún no (había) información oficial” del gobierno de Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo.