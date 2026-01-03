Trump ordena atacar objetivos dentro de Venezuela, reporta CBS

WASHINGTON, DC – El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses.

Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estados Islámico (EI).

Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques.

BREAKING: Venezuelan President Nicolas Maduro has declared a national emergency after explosions were heard in Caracas.



Follow live 🔗 https://t.co/D40FIyT5hP pic.twitter.com/2318zIh2bc — Sky News (@SkyNews) January 3, 2026

Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación, que desde hace día contaba con el visto bueno de Trump.

Fox News tambien confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Gobierno de Maduro denuncia “agresión militar” de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos” la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado “ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior”, con el fin de “proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”.

DEVELOPING: Multiple explosions light up the night sky of Caracas, Venezuela.



U.S. officials tell FOX News the U.S. military has attacked Venezuela. pic.twitter.com/Gp3moLrm7G — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Fuerza Aérea de EE.UU. prohíbe vuelos comerciales sobre Venezuela

Las Fuerza Aérea de EE.UU. emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos prohibió a los aviones comerciales estadounidenses operar a cualquier altitud sobre el espacio aéreo de Venezuela, al alegar riesgos para la seguridad derivados de actividad militar en curso en el país sudamericano.

El aviso, conocido como NOTAM, entró en vigor a las 2:00 a.m. del sábado, hora local de Venezuela, y tendrá una vigencia de 23 horas. En el documento, la autoridad aeronáutica estadounidense no especifica qué fuerzas militares estarían involucradas en las operaciones que motivaron la restricción.

Noticia en desarrollo.

– Varios medios reportan serie de explosiones en la zona de la capital de Venezuela

