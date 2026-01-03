Reportan explosiones en la zona capital de Venezuela: CNN y AP

Un equipo de CNN presenció varias explosiones la madrugada de este sábado en Caracas, la capital de Venezuela, e informó que algunas zonas de la ciudad se quedaron sin electricidad.

Alrededor de las 2 de la madrugada del sábado, hora local, se escucharon al menos siete explosiones y el sobrevuelo de aviones a baja altura en la capital de Venezuela, señaló Regina García Cano, corresponsal de Associated Press.

Se desconocía la causa de los estallidos. “Una de las explosiones fue tan fuerte que mi ventana tembló”, dijo Osmary Hernández, corresponsal de CNN en Español. El primer estallido se registró aproximadamente a la 1:50 a.m. hora local (0:50 a. m. ET).

Varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y los periodistas de CNN en la capital venezolana pudieron escuchar el sonido de aviones después de las explosiones. “Un video obtenido y verificado por CNN mostraba dos columnas de humo elevándose hacia el cielo nocturno entre las luces de la ciudad. Se puede ver un resplandor naranja en la base de una de las columnas. Luego se ve brevemente un destello en otro lugar, seguido de un fuerte estruendo”.

Medios de comunicación locales informaron que también se escucharon explosiones en La Guaira, al norte de Caracas y sede de principal aeropuerto del país; y en Higuerote, una ciudad costera en el cercano estado Miranda.

“Habitantes de Caracas despertaron la madrugada de este 3 de enero con rondas de explosiones sobre la capital venezolana. También reportaron sobrevuelo de aviones y otras aeronaves, así como corte de servicio eléctrico en distintas zonas de la ciudad”, reportó Luz Mely Reyes. “En las redes sociales empezaron a circular videos y fotografías en donde se observaban helicópteros y se veían columnas de humo y fuego. Pasada una hora de los posibles bombardeos aún no hay información oficial” del gobierno de Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense Donald Trump ha advertido repetidamente que Estados Unidos se está preparando para tomar nuevas medidas contra las supuestas redes de narcotráfico en Venezuela y que los ataques terrestres comenzarían “pronto”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono para solicitar comentarios sobre las explosiones reportadas en Venezuela y al momento no ha habido respuesta.

Noticia en desarrollo.