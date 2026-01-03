México condena intervención militar en Venezuela y llama a la ONU a actuar

El Gobierno de México condenó las acciones militares ejecutadas por fuerzas armadas de los Estados Unidos contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, acusando que es una “clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, dice el mensaje emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La presidenta de México, Clauida Sheinbaum, compartió la postura oficial de su gobierno en su cuenta oficial en X, donde citó lo que señala el artículo referido.

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, citó la mandataria mexicana.

La madrugada de este sábado, hubo varios ataques en la ciudad de Caracas, mientras que el presidente Donald Trump afirmó la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque otros reportes indican que eso no ha ocurrido.

México pidió el diálogo en la región para resolver diferencias, además de alertar que una intervención militar pone en riesgo la estabilidad del hemisferio.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, dice el mensaje. “México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”.

También pidió a la Organización de las Naciones Unidas a actuar “para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo” con base en el derecho internacional.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria”, acotó el mensaje.