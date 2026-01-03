Captura de Nicolás Maduro divide a líderes y exlíderes de América Latina

La captura de Nicolás Maduro, ejecutada la madrugada del sábado 3 de enero por el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, dividió opiniones entre líderes y exlíderes de América Latina.

Mientras por un lado están los que condenaron lo sucedido en Caracas y en otras regiones del país sudamericano, por el otro están los que aplaudieron la detención del mandatario y líder del movimiento chavista.

Mauricio Macri aplaudió las acciones en su contra

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) celebró la captura de Nicolás Maduro, al considerar que “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.

“Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno”, escribió Macri a través de su perfil de la red social X, antes Twitter.

Javier Milei también se pronunció al respecto

Además del expresidente Macri, Javier Milei, actual presidente de Argentina, también recurrió a su cuenta de X para hablar de lo sucedido en Venezuela. “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, publicó Milei.

Mi opinión en LN+ sobre la captura del dictador narcoterrorista Nicolás Maduro.

VLLC! pic.twitter.com/8KjWltEKx7 — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

Lula da Silva condenó el ataque en Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró, por medio de un comunicado, este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte de Estados Unidos “cruzan una línea inaceptable”.

“Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, destacó el líder brasileño en su postura, quien comparó la operación militar de Estados Unidos con “los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina”.

Juan Manuel Santos llama a hacer valer el derecho internacional

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos señaló este sábado que la estabilidad de América Latina sólo es sostenible si se respeta el derecho internacional, luego del ataque militar de EE.UU. a Caracas y otras ciudades de Venezuela en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Colombia y América Latina deben ser claras en un principio esencial: la estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales”, expresó Santos en un mensaje publicado en X.

Luis Arce condenó la intervención de Estados Unidos

El expresidente de Bolivia Luis Arce expresó repudio a la “intervención militar” de Estados Unidos en Venezuela y el “secuestro” de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa.



“Repudiamos de manera categórica la intervención militar de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores”, publicó en sus redes sociales Arce, que está preso desde diciembre por una investigación de presunta corrupción.

Reacciones también llegaron desde España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó este sábado a la desescalada del conflicto tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, en tanto que la oposición aseguró que se necesita una transición democrática con el liderazgo de los opositores Edmundo González y María Corina Machado.

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Sigue leyendo: