Jessica Maldonado se deja ver junto a Kate del Castillo tras su despido de Telemundo

La reportera Jessica Maldonado, quien hasta este miércoles formó parte de ‘Al Rojo Vivo’ y de Telemundo, se dejó ver muy bien acompañada de Kate del Castillo y de otra mujer tras su sorpresivo despido de la cadena.

Por medio de una foto, compartida en Instagram Stories, la excorresponsal de la cadena en la ciudad de Los Ángeles dejó en claro que ya le dio vuelta a la página, al vérsele de lo más sonriente.

En la imagen, publicada por Kate y musicalizada con el tema ’She Rises and She Glows’ de Lihny, se muestra a ‘La Reina del Sur’ tomando una copa de vino en compañía de Jessica Maldonado, mientras que su otra amiga se decantó por una botella con agua.

Kate del Castillo posó junto a Jessica Maldonado. (Kate del Castillo/Instagram) Crédito: Kate del Castillo/Instagram | Cortesía

La foto la compartieron horas después de que en Telemundo le informaran a Jessica que su ciclo en la cadena había llegado a su fin, tal y como sucedió con Myrka Dellanos, quien este miércoles se presentó como cualquier otro día a trabajar, pero ya no la dejaron salir al aire en ‘La Mesa Caliente’.

“Fíjense que nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa, ‘La Mesa Caliente’. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento”, dijo Giselle Blondet al inicio del programa de este miércoles.

Hasta el momento Jessica Maldonado no se ha pronunciado abiertamente sobre su adiós de Telemundo, solo quitó de su descripción de Instagram que formaba parte de la cadena, mientras que la cadena ya confirmó, a través de un comunicado, el fin de su relación laboral.

“Jessica Maldonado ya no será parte del programa de Telemundo, ‘Al Rojo Vivo’. Jessica es una respetada y valiosa reportera de entretenimiento, reconocida por su talento y el compromiso que siempre ha demostrado en sus reportajes para ‘Al Rojo Vivo’. Le agradecemos sus aportes significativos a la cadena y deseamos continuo éxito en su carrera”, se lee en el mensaje que Telemundo envió a La Opinión tras solicitar si postura tras su despido.

Sigue leyendo: