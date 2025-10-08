Myrka Dellanos queda fuera de ‘La Mesa Caliente’ y Telemundo

La presentadora Myrka Dellanos, quien hasta este martes apareció en ‘La Mesa Caliente’, no solo habría quedado fuera del show de las tardes, sino también de Telemundo.

Si bien ella aún no se ha pronunciado al respecto, la periodista Mandy Fridmann compartió mayores detalles sobre su sorpresivo adiós.

De acuerdo a la citada periodista, Myrka fue llamada, la mañana de este miércoles, al departamento Recursos Humanos de Telmundo Center y ahí le dieron la noticia de que quedaba fuera del show que encabezó desde su estreno junto a Giselle Blondet y Verónica Bastos.

La salida de la excompañera de María Celeste Arrarás formaría parte de una nueva ola de despidos en la cadena, ya que no sería la única que, desde este miércoles, habría perdido su fuente de trabajo.

También la sacudida habría alcanzado a ‘Al Rojo Vivo’, en donde Jessica Maldonado, su corresponsal en Los Ángeles, también habría quedado fuera de la cadena.

Hasta el momento ni Telemundo, ni ninguna de las señaladas se ha pronunciado abiertamente sobre el cierre de su ciclo en la cadena, aunque ya Jessica Maldonado borró de la descripción de su cuenta de Instagram que forma parte de ‘Al Rojo Vivo’.

