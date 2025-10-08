Hablemos del primer gran capítulo de “Dinastía Casillas”: Ismael en el poder y el regreso del “Chacorta”

“Dinastía Casillas” es el segundo spin-off que se desprende de “El Señor de los Cielos”, serie que durante nueve temporadas lideró gran parte del contenido de Telemundo, bajo las riendas de Rafael Amaya como Aurelio Casillas. ¡Arre!

El primer spin-off de esta saga fue “El Chema” con Mauricio Ochmann. Una producción que realmente conquistó a la opinión pública y que terminó en los archivos de memoria de la televisión hispana, gracias a que el actor ya no está interesado en interpretar este tipo de personajes.

Iván Arana, ahora, ha quedado al frente de la historia más rentable de Telemundo con “Dinastía Casillas” y, para quienes no apostaban por esta nueva vertiente de la historia, se llevarán una decepción apoteósica, porque “Dinastía Casillas” tiene todo lo que se necesita para mantener vigente el legado de “El Señor de los Cielos”. Telemundo apostó fuerte y desde el primer episodio ya van ganando.

El regreso del “Chacorta”

El argumento nos presenta un escenario “conocido”: Rutila y Aurelio están secuestrados. Cautivos. Pero aunque esta visión la conocemos ahora, tenemos a Ismael Casillas al frente de toda la organización criminal, y su máximo deseo, además de proteger a su familia, es recuperar a los suyos.

Ismael sabe lo que hace y correr riesgos es el vicio que alimenta la adrenalina que corre por sus venas. Pero la desesperación de ver con vida a los suyos lo pone al borde del precipicio.

Isabella Castillo como Diana Ahumada nos ha regalado una preciosa actuación en este primer episodio. Empoderada, pero al mismo tiempo arruinada emocionalmente, al borde de la muerte, pero orgullosa de morir como una Casillas.

Ojo, creer que lo hemos visto todo de esta historia gracias a “El Señor de los Cielos” es el peor error que podemos cometer, porque claramente la producción de “Dinastía Casillas” con su primer episodio nos demostró que no sabemos nada.

El regreso del “Chacorta” alimenta la serie por encima de todo lo que creíamos saber. ¿Quién es ahora? ¿Qué le han hecho? ¿En qué se ha convertido? ¿Qué o quién alimenta su ansia de ajuste de cuentas? ¿Por qué tiene como principal objetivo a Ismael, su sobrino, a quien nunca conoció?

¡Todos esos secretos los esconde el general Cifuentes! Marcas de tortura se dibujan en la piel del hermano de Aurelio Casillas. ¡Algo, claramente, no está bien!

¡Están muertos!

No sabemos qué pasará al final, pero mientras vemos la desesperación que corroe a Ismael y a Diana por recuperar a Rutila y a Aurelio, muy en el fondo todos creemos que a estas alturas ya están muertos. No tenemos certezas… pero sí sospechas. Ha pasado mucho tiempo desde que desaparecieron.

La producción ha hecho bien en regresar a la vida personajes como el de Raúl Méndez, “El Chacorta”, o el de Plutarco Haza, “El Ingeniero”. Fueron astutos retomando personajes que han sido fuertes, importantes e implacables dentro de la narrativa de “El Señor de los Cielos” y que ahora le suman peso al nuevo hilo conductor de la historia.

María Fernanda Yepes

Elizabeth es un personaje con muchos matices dentro de esta historia. Es la esposa del “Chema”. Y aunque por fuera vemos una mujer hermosa con un objetivo claro: quedarse con todo lo que alguna vez fue de su marido, la verdad es que hay muchas marcas que sus ojos no logran esconder. Tal vez no las tiene tan marcadas en la piel, por ahora, como “El Chacorta”, pero están ahí.

Su personaje suma muchísimo a la nueva historia que nos presenta “Dinastía Casillas” porque claramente con ella podrían abrirse las puertas a una nueva. organización, aún más poderosa que la que lideraba el mismo Aurelio.

Los flashbacks de Elizabeth y del “Chacorta” serán literalmente las pistas que como público debemos seguir para entender qué hay detrás de todo lo que está pasando frente a nuestras propias narices como espectadores.

¡Bien por Telemundo! ¡Bien por Iván, Isabella, María Fernanda! ¡Bien por todo el elenco! “Dinastía Casillas” llegó y no para darle un cierre a esta historia, sino para abrir un nuevo capítulo.

Sigue Leyendo más de Dinastía Casillas aquí:

· Los protagonistas de “Dinastía Casillas” y la pasión del público por los villanos

· Telemundo confirma que “Dinastía Casillas” se estrenará el martes, 7 de octubre, a las 9 p. m./8 C

· Hablemos de “Dinastía Casillas”, la serie que Telemundo estrenará en octubre