Telemundo confirma que “Dinastía Casillas” se estrenará el martes, 7 de octubre, a las 9 p. m./8 C

“Dinastía Casillas”, la nueva producción de Telemundo que continuará con el legado de “El Señor de los cielos”, se estrenará el martes 7 de octubre, a las 9 p. m./8 C.

La producción protagonizada por Iván Arana es un “spin-off” de la legendaria franquicia que durante ocho temporadas fue protagonizada por Rafael Amaya en el personaje de Aurelio Casillas.

Con Ismael a la cabeza de la familia, la lucha será feroz por mantener el poder de su lado ante la ausencia de su padre y Rutila, su hermana. Aquí se debatirán las lealtades y se destaparán nuevas confrontaciones explosivas que prometen mantener a la audiencia al borde de sus asientos.

“Dinastía Casillas” cuenta con un elenco espectacular: Raúl Mendez, Roberto Sosa, Robinson Díaz, Plutarco Haza, Ianis Guerrero, Karen Sandoval, David Palacio, Ximena González Rubio, Gonzalo Vega Jr., Ana González Bello, Alan Slim, Wendy de los Cobos, Carlos Corona, Leonardo Álvarez, Alejandro Aguilar, Christian Gnecco, Alexis Jauregui, Luciana Silveyra, Vanessa Acosta, David Ponce, Florencia Ríos, Ana Sofía Gatica, Jesusa Ochoa y Sandra Quiroz.

¿Qué veremos en esta nueva temporada?

Según nos confirma la producción, al inicio de “Dinastía Casillas” veremos cómo Diana e Ismael emprenden una misión para liberar a Aurelio y a Rutila, cuando una serie de eventos inesperados los obliga a repensar sus estrategias y alianzas.

Deben luchar por el control del cártel en un entorno donde enemigos acechan en cada esquina. Algunos fantasmas regresarán del pasado y nuevos conflictos surgirán; su camino los conduce a un enfrentamiento explosivo contra el cártel de “El Gancho”.

Lo anterior los hace ver que no podrán solos con todos estos conflictos, por eso buscarán el apoyo de Elizabeth (interpretada por María Fernanda Yepes), la ex-esposa del Chema. Pero su ayuda no es altruista; al contrario, ella busca la oportunidad de abandonar su vida en Milán para volver al mundo del crimen, luchar por los territorios, ganar poder y finalmente aliarse con los Casillas.

