Hablemos de “Dinastía Casillas”, la serie que Telemundo estrenará en octubre

“Dinastía Casillas” se estrenará en octubre del presente año por Telemundo. Esta producción es una serie que nace como “spin-off” de El Señor de los cielos. Es importante recordarle al público que Rafael Amaya, como tal, ya no formará parte de esta historia. El actor mexicano dejó de ser talento exclusivo de Telemundo desde hace más de un año y medio.

La historia contendrá mucho drama, traición y las constantes luchas de poder que se viven en un mundo en donde la ley no es impedimento para delinquir.

El compromiso de Telemundo con esta producción es claro: presentar una narrativa de alto calibre cinematográfico.

El compromiso de Telemundo con esta producción es claro: presentar una narrativa de alto calibre cinematográfico y un elenco de lujo. Por esta razón y encabezando el elenco está Iván Arana, junto a María Fernanda Yepes, Raúl Méndez e Isabella Castillo.

¿Qué trama nos planteará “Dinastía Casillas”?

Aurelio Casillas ha desaparecido; su ausencia coloca a toda la familia al borde del peligro. Esto es lo que obligará a Ismael Casillas a tomar las riendas del negocio. Lo que lo llevará a estar inmerso en una despiadada batalla por el legado. Teniendo siempre claro que la protección de la familia es prioridad.

¡En un mundo gobernado por la ambición y el miedo, la lealtad se vuelve un arma letal, y proteger a los suyos exige un sacrificio incalculable! Esto es lo que nos presentará Telemundo con “Dinastía Casillas”.

El “tridente” de “Dinastía Casillas” está compuesto por Iván Aranda, Isabella Castillo y María Fernanda Yepes. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

El tridente de esta temporada

Iván Arana: Es un actor mexicano de cine y televisión que retoma su papel como Ismael Casillas, consolidándose como una de las figuras centrales de la franquicia. Con una trayectoria sólida en cine, teatro y televisión, Arana aporta una intensidad única al personaje, mostrando la evolución de Ismael como líder y como hijo decidido a proteger lo que queda de su familia. Su interpretación combina vulnerabilidad y firmeza, marcando el tono emocional de esta nueva etapa de la saga. Además de su trabajo en televisión, Arana ha participado en diversas películas como ‘Oveja negra’, ‘Cantinflas’ y ‘Cuidado con lo que deseas’. Su versatilidad como actor se refleja en su capacidad para asumir roles diversos en distintos géneros.

Isabella Castillo: Es una actriz y cantante cubana destacada por su versatilidad y fuerza interpretativa. Ha brillado en producciones como El Señor de los cielos y Malverde: El Santo Patrón y Sed de Venganza. En Dinastía Casillas, Isabella regresa como Diana Casillas, un personaje fuerte, estratégico y emocionalmente complejo que enfrenta nuevos desafíos en la lucha por el legado familiar.

María Fernanda Yepes: Es una reconocida actriz y modelo, que se une por primera vez al universo Casillas con un personaje nuevo y enigmático que traerá grandes giros a la historia. Conocida por su trabajo en éxitos como Rosario Tijeras, La Reina del Sur y Oscuro Deseo, la actriz colombiana aporta carisma, fuerza y profundidad a cada uno de sus personajes. Su incorporación en Dinastía Casillas promete ser uno de los elementos más llamativos de esta nueva entrega.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· Hablemos de “Los hilos del pasado”, la telenovela de estreno de TelevisaUnivision

· Hablemos de “Bahar: Esencia de mujer”, la telenovela turca de las 10 PM/9 C de Telemundo

· Hablemos de Velvet, el nuevo imperio y la candente escena de Elizabeth Gutiérrez y Yon González