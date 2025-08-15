Hablemos de “Los hilos del pasado”, la telenovela de estreno de TelevisaUnivision

“Los hilos del pasado” es una telenovela basada en “El privilegio de amar” -1998-, historia que fue protagonizada por Adela Noriega y René Strickler, junto a un importantísimo elenco en el que se destacaban los nombres de Helena Rojo, Andrés García y Enrique Rocha, entre otros. Carla Estrada fue la productora ejecutiva de este proyecto, el cual en este 2025 recae en las manos de “El Güero” Castro.

Actores como Laura Flores, Mark Tacher, Azela Robinson también integran el elenco estelar de esta producción, adaptada para el año 2025. “Los hilos del pasado” se transmitirá a partir del 10 de septiembre a las 9 PM/8C, por Univision y por ViX desde el 11 de septiembre.

La nueva versión que nos presentará Castro marca el regreso de Yadhira Carrillo después de casi 20 años. Esta historia será coprotagonizada por Eduardo Santamarina, Bárbara López, David Zepeda y Emmanuel Palomares.

Cuál será la historia de este melodrama

“Los hilos del pasado” cuenta la historia de Carolina, una reconocida diseñadora de modas, casada con Manuel, productor musical.

En la cima de su carrera, su vida da un giro inesperado al conocer a Cristina, una hermosa joven que despierta su rechazo al enamorarse de su hijastro, Carlos. Lo que Carolina ignora es que Cristina es en realidad la hija que se vio obligada a abandonar veinte años atrás, víctima de los maltratos de doña Luisa, quien se opuso a que su hijo Salvador dejara el sacerdocio tras saber del embarazo.

Con una vida marcada por secretos y heridas del pasado, Carolina luchará con todo su corazón para reparar los lazos rotos y entretejer nuevamente los hilos del amor que el destino le arrebató.

Los televidentes deben saber que muchas de las escenas de esta producción se han grabado mayoritariamente en México, pero también se han trabajado en locaciones internacionales situadas en Miami, en Estados Unidos, Milán y Lago de Como, en Italia.

