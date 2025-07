Hablemos del final de “La Jefa” y su buen rating para Telemundo

El capítulo final de “La Jefa” fue cardíaco, al punto de despertar la ansiedad en los televidentes al ver la constante persecución que Gloria y los suyos sufrían minuto a minuto en manos de Nacho y el Duque. Hubo muchos heridos en medio de toda esta batalla campal por apresar a unos y capturar a otros. Daños colaterales que afectaron a los dos bandos de esta historia. También traiciones injustas, porque las circunstancias terminaron rompiendo a los más fieles de este juego de poder.

Las actuaciones de Fabiola Guajardo, José María Galeano, Mauricio Henao, Sara Corrales, Jorge Luis Moreno, Verónica Merchant, Yany Prado y Jesús Moré, entre otros, fueron espectaculares. Ninguno se desdibujó rumbo al final; al contrario, entre más avanzaban los minutos que nos conectarían con el fin de esta historia, mejor se ponían los dramas individuales de cada personaje.

Vale decir que la leve sonrisa que el personaje de Jesús Moré le dedicó al de Jorge Luis Moreno -Don Nacho y Mauricio- no me pasó desapercibida y podríamos llegar a presumir que este no será el final.

Hablemos del rating

El pasado viernes 11 de julio, la historia protagonizada por Fabiola Guajardo, Iván Arana y Mauricio Henao, “La Jefa”, presentó su episodio final y cerró con broche de oro, porque se consagró con notable éxito frente al interés del público.

La historia de Gloria y su desenlace se colocó en el primer lugar de rating de la televisión hispana, y según datos compartidos por Telemundo con Nielsen + Panel, LSD, el final de “La Jefa” promedió 285 mil adultos 18–49 y 959 mil televidentes totales, ocupando el puesto número uno en ambos demográficos en su franja horaria y superando a Univisión por más de 14% en A18–49 y +10% en televidentes totales.

Según Telemundo, el episodio final también se posicionó como la serie dramática número uno en horario estelar de la televisión abierta en ambos demográficos, sin importar el idioma. La televisión también destaca que, durante toda su emisión, la telenovela promedió 247 mil adultos 18–49 y 855 mil televidentes totales.

