Los protagonistas de “Hilos del pasado” nos hablan de los retos de retomar esta historia y darle giros inesperados

“Los hilos del pasado” es la telenovela que Univision estrenará el próximo 10 de septiembre en el horario de las 9 PM/8C. Los actores que encarnarán la trama principal de esta historia son: Emmanuel Palomares, Bárbara López, David Zepeda, Yadhira Carrillo y Eduardo Santamarina. El proyecto corre por cuenta de José Alberto Castro, en la producción y la dirección de Salvador Garcini, Luis Manzo y Rodrigo Koelliker.

El público hispano ha podido disfrutar de la historia que narrará “Los hilos del pasado” en telenovelas como “Cristal” (1985), “El privilegio de amar” (1998) y “El triunfo del amor” (2011). Todas las anteriores gozaron de mucho éxito en la opinión pública, siendo la consentida de ellas la protagonizada por Adela Noriega y René Strickler.

La telenovela nos presentará la historia de Carolina Guillén y Cristina. Madre e hija que se ven separadas por azares del destino. Una logra salir adelante y construir un nombre en la industria de la moda; la otra crece huérfana privada no sólo de afectos, sino también de privilegios económicos.

Junto a esta historia se tejen otras que afectarán de manera directa la interacción en el presente de Cristina. El amor llegará a su vida a través de Carlos Navarro, hijastro en este caso de Carolina Guillén, un hombre al que nunca le faltó ni el dinero ni el afecto de su familia. Un hombre que no sabrá valorarla y que la perderá en el proceso.

David Zepeda le dará vida al padre Salvador Villaseñor, un hombre entregado a la vida religiosa que se atrevió a amar a una sola mujer. Carolina. De ese amor prohibido nació Cristina y todo esto es totalmente desconocido para ella.

En esencia, esta es la historia o la premisa de la telenovela que ya conocemos por sus ediciones previas; sin embargo, los actuales protagonistas aseguran que la que veremos en el presente 2025 nos presentará unos interesantes “giros inesperados” que le permitirán a los televidentes concebir una historia no solo más fresca, sino levemente diferente.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

Hablemos de “Dinastía Casillas”, la serie que Telemundo estrenará en octubre

Hablemos de “Los hilos del pasado”, la telenovela de estreno de TelevisaUnivision

Hablemos de “Bahar: Esencia de mujer”, la telenovela turca de las 10 PM/9 C de Telemundo