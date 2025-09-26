Los protagonistas de “Dinastía Casillas” de la pasión del público por los villanos

Viajamos a México para compartir con los protagonistas de “Dinastía Casillas” y así verlos en acción. Compartimos con Iván Arana, María Fernanda Yepes, Wendy de los Cobos, Plutarco Haza, José Ponce e Isabella Castillo.

Sentando las bases de esta historia, es válido decir que el universo de “El Señor de los cielos” se expande con “Dinastía Casillas”.

Los fans del género de acción se sentirán complacidos con este “spin-off”. El drama de acción es una narrativa que ha logrado trabajar Telemundo con producciones como “La Reina del Sur”, “Falsa Identidad”, “La Jefa” y “Señora Acero”.

“El Chema” con Mauricio Ochmann también le permitió a los fans conocer una historia alterna a la contada con Aurelio Casillas, a través del actor Rafael Amaya. Ahora le tocará a Iván Arana, como Ismael Casillas, sostener esta narrativa.

Todos los actores que conforman esta historia tienen tan arraigado el personaje que entienden perfectamente la evolución del mismo y la razón por la cual ahora se encuentran en una situación muy obvia: la transición del poder.

La producción tomó además excelentes decisiones, disponiendo el regreso de “El Ingeniero” en la piel de Plutarco Haza y el retorno a la vida de “El Chacorta” -Victor Casillas- interpretado por Raúl Méndez.

“Dinastía Casillas” también nos trae personajes entrañables que sostienen el drama y la acción entre lo bueno y lo malo con Wendy de los Cobos como “La Tata” y José David Ponce como “El Skiny”. ¿Pero hasta cuándo seguirán sobreviviendo sus personajes en una serie que está tan llena de pérdidas?

La pregunta es válida y conversamos con ello sobre la relevancia y trascendencia de sus personajes.

Estas historias tienen fuertes dosis de la realidad social que se vive en países latinoamericanos en temas de narcotráfico. influencias, lavado de dinero y corrupción. Pero el público conoce tan bien la historia de los villanos que aunque no los justifique aprecia el buen trabajo de los actores en la creación y el trabajo en la personalidad de los mismos.

Sigue Leyendo más de Telenovelas aquí:

· Thalí García, Guty Carrera, Alana Lliteras y Aleska Génesis se unen al furor de las novelas en vertical

· Hablemos de “Recuerdos de un amor”, la serie turca que se puede ver en Disney+

· Hablemos de “Papás Por Siempre”, la esperada secuela de “Papás por Conveniencia”