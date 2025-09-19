Hablemos de “Papás Por Siempre”, la esperada secuela de “Papás por Conveniencia”
Mediante un comunicado de prensa, la producción ha confirmado que a partir del 21 de octubre, la telenovela también se transmitirá por Univision
ViX confirmó hoy el estreno de “Papás por siempre”, la secuela de la telenovela “Papás por conveniencia”. Los fans de esta historia podrán ver los primeros cinco episodios a través de la plataforma de streaming. Estos ya están disponibles.
Cada viernes se estrenarán cinco más. Mediante un comunicado de prensa, la producción ha confirmado que a partir del 21 de octubre, la telenovela también se transmitirá por Univision.
¿Qué veremos en “Papás por siempre”?
La premisa principal de esta historia retrata con sensibilidad y realismo a familias reconstituidas que enfrentan el desafío de unir diferentes mundos bajo un mismo techo.
En casa de los Guevara-Mosqueda, el tiempo ha pasado: nuevas vidas nacen, antiguas heridas resurgen y secretos enterrados amenazan con romper la aparente armonía familiar. Cuando el pasado regresa golpeando la puerta en forma de padres ausentes, hijos inesperados y verdades ocultas, Tino y Aidé deberán luchar por mantener unida a su familia… o perderlo todo.
Con tintes de nostalgia, momentos musicales entrañables y giros inesperados, esta historia propone un enfoque innovador sobre el amor, la paternidad y la reconstrucción emocional.
La telenovela es una producción de Rosy Ocampo, dirigida por Benjamín Cann y Fernando Nesme, con dirección de fotografía y cámaras a cargo de Manuel Barajas y Alfonso Mendoza.
