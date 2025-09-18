El estreno de “Los Hilos del Pasado” impulsa a Univision al primer lugar de la televisión hispana

“Los hilos del pasado”, la nueva telenovela de Univision, tuvo un debut arrollador al alcanzar un total de 1.9 millones de televidentes totales que sintonizaron parte o la totalidad de la transmisión de una hora, según confirmó la cadena mediante un comunicado de prensa.

El estreno posicionó a Univision como la cadena número uno en la televisión en español, ganando en su horario de las 9 p.m. y toda la noche con ventajas de dos dígitos sobre Telemundo entre televidentes totales 2+, adultos 18-49 y adultos 18-34.

Según el rating, la telenovela del productor “El Güero Castro” superó a “Velvet, el nuevo imperio” de Telemundo con ventajas de dos dígitos entre televidentes totales 2+ (+29%), adultos 18-49 (+73%) y adultos 18-34 (+58%).

Es importante recordar que, desde su estreno, la telenovela, que cuenta con las actuaciones de Eduardo Santamarina, Emmanuel Palomares, Yadhira Carrillo, Bárbara López y David Zepeda, se ubicó entre los 3 programas más vistos de toda la televisión en horario estelar entre los hispanos en EE. UU.

La telenovela se transmite a las 9 p.m. ET / 8 p.m. CT por Univision y está disponible en streaming a través de ViX.

La historia nos muestra el drama de Carolina, una reconocida diseñadora de moda casada con Manuel, un importante productor musical.

La vida de la empresaria cambia cuando esta conoce a Cristina, una joven hermosa que despierta su desaprobación tras enamorarse de su hijastro Carlos. Una situación que no complace a la diseñadora, pero que terminará dejándole una gran lección, porque ella es la hija que lleva buscando desde hace muchos años.

