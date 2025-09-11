Hablemos del primer capítulo de “Los hilos del pasado”, la nueva telenovela de Univision

“Los hilos del pasado”, la nueva telenovela de TelevisaUnivision, se estrenó anoche en el horario de las 9 PM / 8 C. Este es un drama que cuenta con las actuaciones principales de Bárbara López, David Zepeda y Emmanuel Palomares junto a Yadhira Carrillo y Eduardo Santamarina.

Lo primero que cautivó mi atención y le agradezco a su productor Alberto Castro y sus directores, Salvador Garcini, Luis Manzo y Rodrigo Koelliker, es que la versión del pasado le ofreció a los televidentes actores que correspondían a la descripción física del momento y la época.

Personalmente, nunca me ha gustado cuando los actores principales hacen la versión de joven dentro de la misma trama. Me parece innecesario cuando se puede ofrecer algo que luzca mejor, sea más creíble y le demuestre a los televidentes que se hizo el esfuerzo por hacer un respetable casting en todos los sentidos narrativos de la historia.

Situados en tiempo y espacio, conocimos las circunstancias de Carolina Guillén y el joven seminarista Salvador Villaseñor. Sus versiones jóvenes son tal cual deberían haber sido, ella una jovencita preciosa, cándida y risueña. El más comedido y con modales tan formales como naturales en su esencia.

Las premisas se presentaron anoche. La familia de él tiene una ambición clara: él debe ser sacerdote para entrar al Vaticano. Ella no forma parte de los planes a futuro que los padres del seminarista tienen para él.

Los padres de la versión joven de Salvador sobresalen y destacamos el papel de Azela Robinson, una mujer nerviosa pero controladora, algo que suena contradictorio, pero son emociones que emanan del propio ser del personaje.

Salvador se convierte en sacerdote y Carolina se vuelve solo un recuerdo en su vida. Ella se enfrenta a la vida con un embarazo y circunstancias desfavorables y tan dramáticas que, aunque parezca algo que solo pasa en las telenovelas, tiene similitudes con las luchas que viven muchas mujeres en los países latinoamericanos en donde la pobreza es difícil de superar.

Vale decir que las cartas están echadas y, aunque en esencia esta parte de la historia ya la vimos en sus predecesoras, lo que nos han ofrecido con la versión joven de los personajes, dista mucho de lo que vimos en “Triunfo del amor” del año 2011.

No te pierdas esta historia de lunes a viernes por Univision, en su semana de estreno.

