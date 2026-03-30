Hispano hallado muerto en patrulla en el condado de Los Ángeles

Un hombre hispano fue encontrado muerto la madrugada del 26 de marzo en el interior de una patrulla que estaba estacionada frente a la comisaría del Departamento de Policía de Azusa.

Eric Valencia, de 37 años, fue hallado sin vida en la parte trasera de un vehículo policial que estaba fuera de servicio.

Funcionarios del Departamento de Policía de Azusa informaron que el hispano no estaba bajo custodia y que no tenían conocimiento de la manera en que ingresó al vehículo.

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Familiares y amigos de Valencia se reunieron la noche del viernes para llevar a cabo una vigilia y exigir respuestas sobre la muerte del hispano.

La Policía dijo que el vehículo necesitaba mantenimiento y que no estaba siendo utilizado activamente por los oficiales del departamento.

Una empresa externa está llevando a cabo una investigación independiente para determinar cómo es que la patrulla se dejó sin cerrar con llave.

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“No es raro que los vehículos permanezcan fuera de servicio y estacionados durante días o semanas, ya que contamos con una gran flota de vehículos de emergencia. El vehículo se había dejado sin cerrar con llave y debería haber estado asegurado”, dijo el jefe de policía Rocky Wenrick en un comunicado.

El jefe de la policía de Azusa confirmó que Valencia fue arrestado el viernes 20 de marzo, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y de poner en peligro a un menor. El hispano fue puesto en libertad el lunes 23 de marzo.

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Policía de Azusa actualiza información

La tarde de este lunes, el jefe de policía Wenrick ofreció una conferencia de prensa en la que presentó el video en el que se observa a Valencia subir a la patrulla poco antes de la 1:00 p.m. del 23 de marzo.

La grabación muestra al hispano abriendo la puerta trasera del vehículo policial, entrando y finalmente cerrando la puerta tras de sí. La policía cree que fue la última vez que Valencia fue visto con vida.

En la conferencia de prensa de este lunes, el jefe Wenrick dijo que no se observaron signos de traumatismo grave en el cuerpo de Valencia cuando fue descubierto.

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“Los investigadores supieron que el Sr. Valencia había sido reportado como desaparecido ante el Departamento de Policía de Azusa apenas unas horas antes de su hallazgo“, dijo Wenrick.

“Los investigadores también determinaron que el Sr. Valencia tenía un teléfono celular en funcionamiento en el asiento trasero de la patrulla cuando fue encontrado”, añadió.

Familiares de Valencia dijeron que en la comisaría no devolvieron sus llamadas después de que reportaron a Eric como desaparecido.

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“Nadie de la comisaría me llamó para avisarme de que lo habían encontrado el jueves por la mañana. La única llamada que recibí fue del investigador forense para informarme de que ya había fallecido“, declaró un familiar.

El Departamento de Policía de Azusa dijo que la causa de la muerte del hombre hispano todavía está siendo investigada por el médico forense.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe ponerse en contacto con el teniente detective Steve Sears al 626-812-3200.

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