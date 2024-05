Temido tirador de resortera es arrestado en área de Los Ángeles tras años de horrorizar a comunidad

Un anciano fue arrestado después de aterrorizar con una resortera por casi 10 años a los residentes de Azusa, ciudad del Condado de Los Ángeles.

El sujeto, identificado como Prince Raymond King, de 81 años y llamado como “tirador de resortera en serie”, fue detenido después de que durante 10 años victimizó a la comunidad de Azusa.

King fue arrestado el 23 de mayo bajo sospecha de vandalismo en serie después de que los oficiales fueran enviados a la cuadra 900 de North Enid Avenue en relación con un problema de calidad de vida en el área, según un comunicado del Departamento de Policía de Azusa.

De acuerdo con una investigación de las autoridades, se encontró que al menos, durante cerca de 10 años, “decenas de ciudadanos fueron víctimas de un tirador en serie” que supuestamente estrellaba ventanas, parabrisas, y que estuvo cerca de golpear a personas con rodamientos de bolas.

No se reportaron personas lesionadas durante los incidentes reportados a las autoridades, dijo el teniente de la policía de Azusa, Jake Bushey.

El oficial expresó que el Departamento de Policía de Azusa comenzó a investigar desde que se reportó el primer incidente.

“Ha estado sucediendo durante muchos años porque simplemente no identificamos quién era el sospechoso“, agregó el teniente Bushey.

Agentes de la Unidad de Aplicación Dirigida del Departamento de Policía de Azusa cumplieron una orden de registro en vecindario, donde frecuentemente se reportaban incidentes.

“Finalmente, el sospechoso, Prince Raymond King, de Azusa, fue arrestado. Durante la búsqueda, se recuperaron de su residencia rodamientos de bolas y una resortera“, dijo la policía en un comunicado.

Las autoridades no dio a conocer cuántos rodamientos de bolas tenía King en el interior de su domicilio en el momento de su arresto.

El teniente Bushey mencionó este sábado que no estaba seguro sobre cómo fue que se identificó a King, pero los detectives descubrieron que la mayoría de los ataques con los rodamientos de bolas lanzadas con la resortera se hicieron desde su patio trasero y otros se hicieron desde un vecindario cercano

Por el momento, se desconocen cuáles fueron los motivos para que King cometiera los destrozos en las propiedades y que casi alcanza a lesionar a sus vecinos.

“No conocemos ningún otro motivo que no sea una travesura maliciosa“, dijo el teniente Bushey, quien agregó que los ataques no fueron aleatorios, al mencionar que no se sabía por qué ciertas propiedades o personas fueron atacadas.

Prince Raymond King fue ingresado en una prisión sin derecho a fianza, de acuerdo con los registros de los reclusos. Se tiene previsto que comparezca esta semana ante un tribunal.

