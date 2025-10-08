Confirman muerte de mamá del productor Nicandro Díaz tras reportarla como desaparecida

El martes 7 de octubre la revista TVNotas encendió las alertas luego de que publicara en sus páginas que se desconocía el paradero de Doña Delia González Hernández, la mamá del fallecido productor Nicandro Díaz.

“Varias amistades de ‘Nic’ estamos desesperados. ¡La señora está desaparecida! Hemos intentado localizarla, se ha ido al asilo para pedir información y nadie sabe nada. Tememos por su vida. Nicandro tenía más de 18 propiedades, al menos 10 están a nombre de la señora Delia. Él no quería que su exesposa, Cynthia Butrón, las peleara durante el divorcio. Se dijo que Cynthia había despojado a la mamá de un departamento, pero también hay una cuenta en Estados Unidos a nombre de Nicandro y de su mamá, con varios millones. No sabemos si esto fue la causa por lo que pudieron llevársela y abusar del dinero que cubría la cuenta del asilo”, relató a TVNotas un allegado a la familia.

Horas después del reporte se dio a conocer que la mujer de 90 años no estaba desaparecida, sino que en realidad falleció el pasado 23 de septiembre.

“Es falsa la información de la desaparición de la madre del fallecido productor Nicandro Diaz”, informó la página de Instagram de Televisa Espectáculos

La misma página brindó mayores detalles sobre la lamentable partida de la nonagenaria mujer.

“La Sra Delia González Hernández, de 90 años, quien padecía Alzheimer y estaba bajo cuidados en una casa de retiro en la Ciudad de México; falleció el pasado 23 de septiembre”, publicó Televisa Espectáculos el pasado 7 de octubre.

Televisa Espectáculos detalló que la información no se había hecho pública porque querían manejar lo acontecido en un ámbito privado, con suma discreción y lejos de los reflectores.

“La familia lo manejó muy discretamente para evitar que la prensa se enterara y reviviera el tema familiar y el pleito con la última pareja de Nicandro”, se lee en el resto del comunicado. Que en paz descanse.

Hay que recordar que Nicandro Díaz murió, el 18 de marzo del 2024, tras verse involucrado en un accidente de moto en Cozumel, Quintana Roo.

