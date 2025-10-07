Belinda debe pasar por el quirófano tras sufrir una lesión en la rodilla

Belinda debe pasar por el quirófano. Recientemente, la actriz informó que debe someterse a una operación por una lesión en el menisco de su rodilla.

De acuerdo con la revista Hola!, en un reciente encuentro con la prensa por el estreno del musical Mentiras All Stars, Belinda reveló que debe operarse de la rodilla para solucionar la lesión que sufrió hace poco.

“Sí, es que no he podido descansar. Ya mis fans me van a dejar descansar en Navidad porque para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar y no sé cuándo va a poder ser eso…”, dijo la cantante.

Pese a la lesión que sufrió hace poco, Belinda ha continuado con una intensa agenda de trabajo, incluyendo sus presentaciones en el musical Mentiras All Stars, donde ha sido ovacionada por el público.

¿Qué le pasó a Belinda?

En septiembre, Belinda encendió las alarmas entre sus seguidores al sufrir una lesión inesperada mientras ensayaba para uno de sus próximos conciertos.

En ese momento, Belinda compartió una foto en la que se aprecia la lesión en su pierna mientras llevaba un aparato de fisioterapia para tratar ese tipo de lesiones. “Menisco roto”, escribió sobre la imagen.

Aunque la cantante no ofreció detalles sobre cómo se hizo la lesión, se cree que el percance ocurrió cuando realizaba movimientos de una coreografía intensa durante los preparativos del Mentiras All Stars Historias del Mentiverso.

