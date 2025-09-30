Belinda brilló en el desfile de L’Oréal en Semana de la Moda de París

Belinda brilló en su paso por la pasarela de L’Oréal Paris durante la Semana de la Moda de París 2025. La cantante mexicana destacó como uno de los rostros principales del evento.

La cantante y actriz mexicana desfiló con un elegante minivestido dorado con cristales diseñado por Annie Ibiza, que combinó brillo, dramatismo y feminidad.

A pesar de un menisco roto y ligamento cruzado lesionado, Belinda mostró valentía y determinación al caminar la pasarela, superando el dolor y dejando una fuerte impresión.

A través de su cuenta de Instagram, Belinda compartió un carrusel con varias imágenes de su paso por el desfile de L’Oréal, que acompañó con un mensaje con un toque de humor en referencia a la caída que sufrió el año pasado en el mismo evento.

“Increíble noche y esta vez no me caí. Además tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida me dolía mucho la rodilla al caminar pero eso no evito que me arriesgara… La verdad no sabía si lo iba a lograr pero siempre para adelante pase lo que pase”, escribió en su publicación.

Este desfile, llamado Le Défilé, es uno de los eventos más emblemáticos de la Paris Fashion Week organizado por L’Oréal Paris. El evento reunió a reconocidas figuras como Eva Longoria, Heidi Klum y Kendall Jenner, entre otras.

Además, Belinda compartió la pasarela para representar a México junto a las actrices Renata Notni y Samadhi Zendejas, consolidando su lugar entre las embajadoras latinoamericanas más destacadas de la marca.

¿Cómo Belinda se lastimó la rodilla?

La semana pasada, Belinda encendió las alarmas entre sus seguidores al sufrir una lesión inesperada mientras ensayaba para el musical Mentiras All Stars Historias del Mentiverso.

En ese momento, la cantante compartió una foto en sus redes sociales en la que se aprecia la lesión en su pierna mientras llevaba un aparato de fisioterapia para tratar ese tipo de lesiones. “Menisco roto”, escribió sobre la imagen.

Aunque la cantante no ofreció detalles sobre cómo se hizo la lesión, se cree que el percance ocurrió cuando realizaba movimientos de una coreografía intensa durante los preparativos del Mentiras All Stars Historias del Mentiverso.

