Belinda presume en fotos su encuentro con David Beckham en el Milan Fashion Week



¡Ganando como siempre! La intérprete hispanomexicana Belinda ha tenido un 2025 muy movido y no precisamente por lo que contó Lupillo Rivera de ella en su libro, sino por varios de sus proyectos profesionales, los cuales la han llevado a recorrer el mundo.

Además de aparecer en ‘Mentiras: La Serie’, de lanzar una colaboración con Sebastián Yatra, de ser invitada de Shakira en uno de sus conciertos en México, Beli dio de qué hablar esta semana por la escapada que se dio al Milan Fashion Week.

Por medio de unas fotos, que ella misma compartió en sus redes sociales, pudimos comprobar que convivió con la crema y nata de la moda, del entretenimiento y del deporte.

“¡¡Realmente sorprendida con la nueva colección de Paradox!! Gracias por invitarme”, se lee en el texto con el que acompañó su galería de fotos.

En su publicación incluyó algunas fotos en las que aparece sola, sin embargo, fueron las tres fotos que se tomó en compañía de David Beckham las que se robaron los reflectores.

Si bien no hizo referencia a su encuentro en su galería, en una entrevista que otorgó a la revista Quién fue que ahondó en detalles sobre lo que vivió junto al famoso exfutbolista.

“Fue una experiencia increíble, el desfile estuvo espectacular. Mi papá y yo somos fans del Real Madrid de toda la vida. Conocer a un ídolo como él fue una gran experiencia sobre todo porque me gusta mucho el fútbol. Fue un momento muy importante”, contó la también actriz.

Belinda detalló que aprovechó su encuentro para hablar de fútbol y para externarle su admiración por todo lo que hizo para el Madrid.

“Tuvimos un momento para convivir, siempre admirando y respetado la carrera de un gran futbolista como él. Estoy muy contenta”, concluyó.

