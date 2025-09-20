Belinda preocupó a sus fans tras sufrir inesperada lesión

La cantante y actriz Belinda encendió las alarmas entre sus seguidores al sufrir una lesión inesperada mientras ensayaba para uno de sus próximos conciertos.

Según reportes oficiales, la artista sufrió un accidente que la llevó a detener abruptamente sus actividades, generando gran preocupación sobre su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, Belinda compartió una foto en la que se aprecia la lesión en su pierna mientras llevaba un aparato de fisioterapia para tratar ese tipo de lesiones. “Menisco roto”, escribió sobre la imagen.

Aunque la cantante no ofreció detalles sobre cómo se hizo la lesión, se cree que el percance ocurrió cuando realizaba movimientos de una coreografía intensa durante los preparativos del Mentiras All Stars Historias del Mentiverso.

A través de sus redes sociales, Belinda agradeció el cariño y apoyo recibido e informó que se encuentra bajo observación médica para determinar el mejor tratamiento que le permita continuar con sus compromisos artísticos.

“Para todos los que se preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es sí claro. Ese es un compromiso súper importante y ¡estaré bien para dar lo mejor de mí!”, afirmó.

“Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece, hay mucho esfuerzo y sacrificio pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses. Los amo mucho y gracias por todos los mensajitos de amor y apoyo”, agregó.

Fans y colegas del mundo del espectáculo enviaron mensajes de ánimo y expresaron su deseo de pronta recuperación, destacando la resiliencia y profesionalismo que Belinda ha demostrado a lo largo de su carrera.

La cantante mantiene en pausa momentáneamente sus actividades en vivo, aunque se prevé que pronto pueda retomar sus presentaciones, dependiendo de su evolución física.

