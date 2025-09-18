Novio de adolescencia de Belinda reaparece y revela detalles desconocidos de su relación

La cantante hispanomexicana Belinda, quien gran parte de su vida la ha hecho en México, volvió a ser noticia por su historial amoroso, luego de que uno de sus ex decidiera romper el silencio y contar su verdad sobre lo que pasó entre ellos.

Si bien tuvo sonados noviazgos con Giovanni Dos Santos, Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal, hay una relación que no fue tan mediática, pero que está dando mucho de qué hablar y es un noviazgo que tuvo en sus años de adolescencia.

Este noviazgo se revivió luego de que su presunta pareja de ese entonces, Ricardo Martínez, uno de sus bailarines, diera la cara y le revelara al programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ detalles desconocidos de su supuesta relación.

“Comenzamos haciendo el tour de su entonces nuevo disco. Estábamos en Chile, ella me dijo que yo le gustaba, que quería andar conmigo y pues, la verdad. yo también tenía sentimientos por ella porque pasábamos mucho tiempo juntos bromeando”, confesó Ricardo en entrevista con Kerly Ruiz.

El joven detalló que él y Beli, como se le conoce de cariño a la cantante, comenzaron a salir cuando ella tenía 15 años y él casi 18.

De acuerdo a su testimonio salieron por cerca de dos años, pero hubo diversos factores que los llevaron a terminar y a seguir sus caminos por separado.

“Comenzamos con un poquito de problemas, obviamente sus padres, especialmente su padre, no quería la relación. Más o menos estuvimos juntos por 2 años, ella tenía 15 y yo iba a cumplir 18 o algo así”, se sinceró.

Además de haber terminado por los papás de ella, él aseguró que en esa etapa de su vida llegó a sentir que no era suficiente para ella, por lo que eso también lo empujó a hacerse a un lado.

“Yo sentía que no estaba como del nivel para ella. Siempre tuvimos como que escondernos, íbamos al cine y nos ponían al guarura en medio. Yo sentía que la mejor decisión para mí era retirarme, también por el bien de ella, de su carrera”, concluyó, mientras hacía referencia a la película biográfica que lanzará y en la que contará más secretos de su relación, tal y como Javier Ceriani lo dio a conocer en su show de Internet.

Sigue leyendo: