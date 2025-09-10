Belinda se le ‘adelanta’ a Sebastián Yatra y da un probadita de su nueva canción juntos

La cantante Belinda, quien hace unos días estuvo como invitada en uno de los conciertos que Shakira ofreció en Ciudad de México, volvió a dar la nota, pero ahora por darle a sus seguidores una probadita de su próximo tema musical.

Por medio de un video, que compartió en Instagram Stories, la intérprete de origen español dio a conocer algunas estrofas del tema que lanzará en colaboración con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

“@sebastianyatra no me mates por subir esto!! 🫣 no me pude aguantar”, publicó Belinda en la descripción de su video.

Como era de esperarse Sebastián Yatra no tardó en reaccionar y en la zona de comentarios expresó su sentir por lo hecho por Beli.

“NOOOOOOOO”, escribió Yatra, a lo que ella le respondió con unos emojis de corazón.

En el material se le ve a ella al interior de un avión privado, mientras de fondo se escucha su nueva canción, la cual aún no tiene fecha de lanzamiento, ni nombre.

El lanzamiento de una de las estrofas de la canción surge luego de que Belinda y Sebastián Yatra comenzaran a dejarse a ver juntos, lo que dio pie a las especulaciones.

“Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta!!! Estás listo? @sebastianyatra ☺️🥰😋 Leo season ♌️”, escribió la cantante, el 16 de agosto, en una galería de fotos que la exhibe en un estudio de grabación, a lo que él le respondió con las iniciales del que sería el nombre de su nueva canción: “C_____ P____ R_______ 🔁❤️‍”.

