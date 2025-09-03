Belinda habla sobre su experiencia en el escenario con Shakira

A solo unos días de protagonizar un mágico momento junto a Shakira en el escenario del Estadio GNP Seguros de la ciudad de México, Belinda rememoró esta experiencia y compartió lo que representa para ella a nivel personal y profesional.

De acuerdo con la intérprete de “Cactus” y “Luz sin Gravedad”, el acercamiento con la colombiana fue ‘de ensueño’ desde el minuto uno. Incluso, recibió un presente de su parte que la llenó de emoción.

Se trató de un ramo de flores en el que incluyó una nota que decía: “Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres”, contó la estrella de la música al programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Sobre este recibimiento, Belinda aseguró que se trata de una pequeña demostración de la calidad humana de Shakira: “Ella es demasiado detallista, es la más linda. Siempre ha sido muy linda conmigo. La admiro no solamente porque es una gran artista, sino porque es una gran mujer, una gran mamá”, añadió.

La joven finalizó reiterando que la artista multipremiada es una inspiración para ella: “A través de los años se ha seguido manteniendo, ha evolucionado, no le da miedo arriesgarse musicalmente y es algo con lo que yo me identifico mucho”, señaló.

Otros detalles de la velada fueron revelados durante el detrás de escenas que capturó la revista GQ Spain y que difundió por medio de diversas plataformas digitales. En el breve clip se aprecia a la cantante de origen español hacer su arribo al recinto en el que se llevó a cabo la presentación, así como la preparación que llevó a cabo antes de subir al escenario.

Belinda expresó su admiración y agradecimiento a la colombiana con un ramo de sus flores favoritas: “Bueno, pues ya le voy a entregar sus flores favoritas, que son las peonías (…) Estoy muy emocionada, estoy a punto de subir al escenario con ella, a cantar esta canción que es una de mis favoritas, ‘Día de enero’“, se le escucha decir a la famosa.

Este gesto desató una ola de comentarios que volvieron a la intérprete el blanco de mensajes como: “Ganando como siempre”, “Amo a la princesa y a la reina del pop latino”, “La reina haciendo historia con otra reina”, “Un concierto espectacular con una canción súper linda. Shakira & Beli”, “Todos estamos de acuerdo que este es el año de Belinda, ¿verdad?” y “Belinda es súper especial”, entre otros.

