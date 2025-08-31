Belinda cumplió su sueño de cantar junto a Shakira en uno de sus shows en México, durante el concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El sábado, Shakira sorprendió a su público al anunciar que Belinda sería su invitada especial para interpretar juntas el tema “Día de Enero”, uno de los grandes éxitos de la colombiana.

“Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”, dijo la barranquillera al invitar a la mexicana a subir al escenario.

Visiblemente conmovida, la artista mexicana se arrodilló ante Shakira, que se inclinó para corresponder el gesto de admiración.

“Te amo. Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble”, dijo Belinda antes de despedirse.

Esta emotiva colaboración fue recibida con gran entusiasmo por los fans, quienes celebraron el momento histórico en el que las dos estrellas unieron sus voces en el escenario.

Antes de la presentación, Belinda compartió su emoción en redes sociales por cantar junto a Shakira.

“Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir. Un sueño hecho realidad para mí, pero todavía no lo puedo decir”, indicó Belinda en sus historias de Instagram previo al show.

Shakira también expresó admiración y cariño hacia Belinda, enviándole un lujoso arreglo floral con una nota que decía: “Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres. Con mucho cariño, Shakira”.

Actualmente, Shakira está en México, donde hace poco comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica.

La cantante ofrecerá 17 shows en México que generaran más de $106 millones en gasto turístico, beneficiando a diversas industrias locales.

Tras sus shows en México, la gira continuará su recorrido por Latinoamérica con fechas confirmadas en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se consolida, así, como un hito en la música latina y un fenómeno en redes sociales, donde la artista no duda en celebrar el acompañamiento y la pasión de sus fans en cada escenario.

Seguir leyendo:

· Shakira tiene la gira latina más exitosa del año

· Shakira terminó la etapa norteamericana de su gira: ¿Cuándo regresa a Latinoamérica?

· Shakira le dedicó una canción a Chris Martin durante su concierto en Los Ángele