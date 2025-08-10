Shakira terminó la etapa norteamericana de su gira: ¿Cuándo regresa a Latinoamérica?

Shakira terminó con éxito la etapa norteamericana de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Esta semana, la cantante colombiana ofreció su último show en Estados Unidos en el Valley Children’s Stadium, en Fresno.

Esta fase del tour, uno de los más exitosos del año, comenzó el pasado 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, donde tuvo como invitado a Alejandro Sanz. El recorrido de la cantante siguió por ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva Jersey, Houston, Phoenix, Atlanta, Toronto y Detroit.

En total, la barranquillera ofreció 22 shows en ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la octava gira mundial en estadios de Shakira tras el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio homónimo, lanzado en 2024.

Tras sus shows en Estados Unidos, Shakira volverá a la Latinoamérica, donde inició el tour el pasado 11 de febrero en Rio de Janeiro, Brasil.

¿Cuándo regresa Shakira a Latinoamérica?

En julio, la barranquillera anunció que regresará a Latinoamérica como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera, quien está por finalizar la etapa norteamericana de su tour, compartió la buena noticia.

“Estoy aquí, Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, anuncio Shakira.

A partir de este 11 de agosto, Shakira regresará a México, donde ofrecerá 17 conciertos en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, entre otras.

En septiembre, la barranquillera se presentará en República Dominicana, donde tenía previsto un show durante la primera etapa de su gira pero se canceló por problemas logísticos.

Entre octubre y diciembre, Shakira se presentará en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Seguir leyendo:

· Shakira le dedicó una canción a Chris Martin durante su concierto en Los Ángeles

· Shakira sorprende con un setlist y vestuario renovado en la recta final de su gira en EE.UU.

· Shakira rompe récord en México con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”