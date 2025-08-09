Shakira le dedicó una canción a Chris Martin durante su concierto en Los Ángeles

Shakira tuvo un gesto especial con Chris Martin en uno de sus conciertos. La cantante colombiana le dedicó una canción al vocalista de Coldplay durante uno de sus shows en Los Ángeles.

Durante uno de sus shows en el SoFi Stadium, la cantante colombiana sorprendió al público y a Chris Martin al dedicarle su canción “Antología”.

“La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento… Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes. Muchas gracias por tratar de arreglarme”, dijo Shakira antes de interpretar el tema.

Además, la cantante también hizo un guiño a la canción “Yellow” de Coldplay al decir: “Hoy mi color favorito es el amarillo”.

En otro momento, Shakira también mencionó la canción “Fix You” de Coldplay, en un sentido agradecimiento: “Muchas gracias por tratar de arreglarme. Mis amigos y todos ustedes han sido las luces que me guiaron a casa”.

El gesto de Shakira ocurrió poco después de que asistiera con sus hijos a un concierto de Coldplay en Miami, donde el cantante británico hizo un guiño a su canción “Hips don’t lie”.

Además, en sus redes sociales, Shakira compartió una foto junto a Chris Martin en el backstage.

Actualmente Shakira está en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, cuya etapa norteamericana que finalizó esta semana.

Tras sus shows en Estados Unidos, la cantante anunció que regresará a Latinoamérica como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera, quien está por finalizar la etapa norteamericana de su tour, compartió la buena noticia.

“Estoy aquí, Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, anuncio Shakira.

La cantante colombiana volverá a Colombia, Perú, Chile y Argentina, y suma nuevos destinos como Paraguay y Uruguay. Los nuevos shows de la cantante están programados para el último trimestre de 2025 luego de sus shows en México y República Dominicana.

