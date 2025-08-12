Shakira tiene la gira latina más exitosa del año. Las mujeres ya no lloran World Tour, que comenzó en febrero, se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en la música latina.

De acuerdo con Sony Music Latin, la gira de la cantante colombiana ha vendido 2,5 millones de entradas y ha recaudado 215 millones de dólares hasta el momento.

Asimismo, la gira de la barranquillera ocupa el segundo puesto en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, en el que figura solo por detrás de la banda británica Coldplay.

Con su gira, Shakira logró agotar 22 shows en ciudades de Estados Unidos y Canadá, que incluían noches consecutivas en grandes ciudades como Miami o Los Ángeles, como es el caso del SoFi Stadium.

Esta fase del tour comenzó el pasado 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, donde tuvo como invitado a Alejandro Sanz. El recorrido de la cantante siguió por ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva Jersey, Houston, Phoenix, Atlanta, Toronto y Detroit.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la octava gira mundial en estadios de Shakira tras el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio homónimo, lanzado en 2024.

Tras culminar la etapa norteamericana de su tour, este lunes Shakira comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica en México, donde ofrecerá 17 conciertos en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, entre otras.

En septiembre, la barranquillera se presentará en República Dominicana, donde tenía previsto un show durante la primera etapa de su gira pero se canceló por problemas logísticos.

Entre octubre y diciembre, Shakira se presentará en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

